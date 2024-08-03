Трамп рассказал о новой победе Путина

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал договоренность об обмене заключенных между Россией и Западом. Как передает портал "Комментарии", свое мнение на этот счет Дональд Трамп озвучил в пятничном эфире телеканала "Fox Business".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп считает, что обмен заключенных стал "победой для Путина или любой другой страны, которая имеет с нами дело".

Говоря об освобождении репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича, он признал, что возвращение заключенных из России является хорошим для США, но заявил, что договоренности, по которым это произошло, "очень плохие".

"С нами (то есть при Трампе у власти. – Ред.) этого бы не произошло. Мы бы его (Гершковича. – Ред.) вернули. Нам бы не пришлось ничего платить. Нам бы не пришлось отпускать одних из величайших убийц мира, потому что именно это и произошло, как вы знаете", – добавил Дональд Трамп.

Предположительно, республиканец имел в виду Вадима Красикова – агента российского ФСБ, осужденного в Германии в 2019 году за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Отметим, Белый дом накануне опроверг заявления республиканцев о якобы ослаблении санкций или плату в обмен на освобождение заключенных в России.

Напомним, 1 августа состоялся масштабный обмен пленными между Россией и Беларусью, а также рядом стран Запада. Запад договорился с Российской Федерацией об освобождении 16 политических заключенных, включая трех американцев и одного владельца грин-карты, которые уже возвращаются домой. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в своем Twitter-аккаунте.

Байден отметил, что соглашение стало дипломатическим подвигом. В целом договоренность предусматривала освобождение 16 человек из России, включая двух немцев и семерых граждан России, являвшихся политическими заключенными в своей собственной стране. Президент США также приветствовал усилия союзников, принимавших участие в сложных переговорах, чтобы добиться этого результата. Среди этих стран были: Германия; Польша; Словения; Норвегия; Турция.



