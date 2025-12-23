Трамп рассказал о переговорах с Украиной и Россией по мирному соглашению

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Украиной и Россией о возможном мирном урегулировании войны продолжаются и, по его словам, "идут неплохо". В то же время, американский лидер считает, что процесс усложняет глубокая личная вражда между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время выступления в Белом доме получил вопросы от журналистов по поводу роли американской стороны в переговорах и перспективы возможного трехстороннего формата с участием США, Украины и РФ.

"Переговоры по Украине и России продолжаются. Они, как вы знаете, потеряли 27 000 военных в прошлом месяце, преимущественно военных, но и некоторых гражданских людей, в частности в Киеве. Но преимущественно военных, и переговоры продолжаются. Я надеюсь, что мы сможем это завершить. Мы ведем переговоры. Переговоры идут неплохо, и вы знаете, я закончил восемь войн", — сказал Трамп.

Также президент США заявил об "огромной ненависти" между Зеленским и Путиным.

"Я скажу, что, знаете ли, между этими двумя лидерами существует огромная ненависть, между Путиным и президентом Зеленским", — добавил Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прорыве в мирных переговорах Украины и России. По его словам, основное движение состоялось в том, что началось обсуждение всех ключевых проблем, которые раньше оставались скрытыми или умалчиваемыми.

Также "Комментарии" писали, что президент Финляндии Александер Стубб считает, что до заключения мирного соглашения осталось 5%.