Трамп рассказал о переговорах с Украиной и Россией по мирному соглашению

Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Украиной и Россией о возможном мирном урегулировании войны продолжаются и, по его словам, "идут неплохо". В то же время, американский лидер считает, что процесс усложняет глубокая личная вражда между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп во время выступления в Белом доме получил вопросы от журналистов по поводу роли американской стороны в переговорах и перспективы возможного трехстороннего формата с участием США, Украины и РФ.
Также президент США заявил об "огромной ненависти" между Зеленским и Путиным.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прорыве в мирных переговорах Украины и России. По его словам, основное движение состоялось в том, что началось обсуждение всех ключевых проблем, которые раньше оставались скрытыми или умалчиваемыми.
Также "Комментарии" писали, что президент Финляндии Александер Стубб считает, что до заключения мирного соглашения осталось 5%.