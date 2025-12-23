Трамп розповів про переговори з Україною та Росією щодо мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори між Україною та Росією щодо можливого мирного врегулювання війни тривають і, за його словами, "йдуть непогано". Водночас американський лідер вважає, що процес ускладнює глибока особиста ворожнеча між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

Президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп під час виступу у Білому домі отримав питання від журналістів щодо ролі американської сторони у переговорах та перспективи можливого тристороннього формату за участі США, України та РФ.

"Переговори щодо України й Росії тривають. Вони, як ви знаєте, втратили 27 000 військових минулого місяця, переважно військових, але й деяких цивільних людей, зокрема у Києві. Але переважно військових, і перемовини тривають. Я сподіваюся, що ми зможемо це завершити. Ми ведемо переговори. Перемовини йдуть непогано, і ви знаєте, я закінчив вісім воєн", — сказав Трамп.

Також президент США заявив про "величезну ненависть" між Зеленським та Путіним.

"Я скажу, що, знаєте, між цими двома лідерами існує величезна ненависть, між Путіним і президентом Зеленським", — додав Трамп.

