Трамп розповів про переговори з Україною та Росією щодо мирної угоди

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори між Україною та Росією щодо можливого мирного врегулювання війни тривають і, за його словами, "йдуть непогано". Водночас американський лідер вважає, що процес ускладнює глибока особиста ворожнеча між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Дональд Трамп під час виступу у Білому домі отримав питання від журналістів щодо ролі американської сторони у переговорах та перспективи можливого тристороннього формату за участі США, України та РФ.
Також президент США заявив про "величезну ненависть" між Зеленським та Путіним.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив про прорив у мирних переговорах України та Росії. За його словами, основний рух відбувся у тому, що почалося обговорення всіх ключових проблем, які раніше залишалися прихованими або замовчуваними.
Також "Коментарі" писали, що президент Фінляндії Александер Стубб вважає, що до укладання мирної угоди залишилося 5%.