Трамп рассказал о телефонном звонке Зеленскому

Бывший президент США и вероятный кандидат от Республиканской партии на пост нового главы Белого дома Дональд Трамп рассказал полностью вымышленную историю о том, как он якобы перехитрил своих оппонентов-демократов, обнародовав "запись" телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году, которая стала ключевым фактором первого импичмента Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Выступая на предвыборном митинге в Огайо Дональд Трамп рассказал ложную историю о том, как он обнародовал фейковое содержание телефонного звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это заставило демократов делать "все более дикие и дикие" оценки слов экс-президента Зеленскому, "а потом мы опубликовали пленку".

По словам Трампа, когда тогдашняя спикер Палаты представителей от Демократической партии Нэнси Пелоси "услышала" эту запись, она была разъярена тем, что ее обманули предыдущие "ложные" описания звонка ее союзников. Экс-президент утверждал, что Пелоси сказала это "своим людям": "Во что, черт возьми, вы меня втянули? Вы слышали этот звонок? Он не делал ничего из этого!".

Трамп утверждал, что Пелоси сказали: "Давайте просто сделаем вид, что он это сделал, и продолжим двигаться вперед".

В CNN проверили факты и отметили, что оглашенная история Трампа – полная выдумка. Ни одна запись его разговора с Зеленским никогда не была обнародована. Пелоси не могла рассердиться на своих союзников после прослушивания записи разговора, потому что она никогда не слышала записи этого разговора. На самом деле, спустя почти пять лет после звонка в июле 2019 года, не существует ни одной известной американской записи разговора.

То, что Белый дом Трампа фактически обнародовал в сентябре 2019 года, было приблизительной письменной стенограммой разговора, которая скорее подтверждала, чем противоречила основным утверждениям правительственного обличителя о том, что сказал Трамп.

Представитель Пелоси Аарон Беннетт уже заявил, что история Трампа является "безфактурной чушью".

"Телефонные разговоры президента с иностранными лидерами обычно не записываются американской стороной. Вместо этого они неточно фиксируются в письменной форме с помощью программного обеспечения и американских чиновников, которые их прослушивают", — отмечает CNN.

Подполковник армии в отставке Александр Виндман, который был одним из чиновников, слушавших разговор Трампа с Зеленским, будучи в то время главным экспертом по вопросам Украины в Совете национальной безопасности Белого дома (и который позже стал важным свидетелем в расследовании по импичменту), сообщил телекомпании в текстовом сообщении, что "нет никаких записей" этого разговора.

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