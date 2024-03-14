Джонсон рассказал, готов ли Трамп пойти на сделку с Путиным

45-й президент США Дональд Трамп поймет невозможность сделки с российским диктатором Владимиром Путиным, если его снова изберут в Белый дом. Как передает портал "Комментарии", об этом в своей колонке для NV рассказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

Британский политик отметил, что следует меньше паниковать о возможной победе Дональда Трампа на выборах, поскольку он был первым, кто передал вооружение Украине, в отличие от предшественника Барака Обамы.

Борис Джонсон отметил, что Дональд Трамп в определенный момент может подумать, что способен вести переговоры с Владимиром Путиным, но поймет, что ни одна сделка с Путиным невозможна.

"Поэтому я думаю, что в конце концов он станет президентом, который поможет защитить демократию и поддержать Украину. Что касается ультрареспубликанцев, которые выступают против помощи Украине, я думаю, что это изменится после президентских выборов", — высказался Борис Джонсон.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывший глава Белого дома Дональд Трамп вызвал действующего президента США Джо Байдена на прения перед выборами в ноябре, несмотря на то, что ранее сам уклонялся от ряда республиканских праймериз.

Также издание "Комментарии" сообщало – Верховный суд США отклонил попытки штата Колорадо исключить Дональда Трампа из избирательных бюллетеней на пост президента США. И, похоже, именно он будет ставленником от Республиканской партии на выборах. Тем временем, вопрос помощи Украине остается в подвешенном состоянии. Как ситуация может развиваться дальше? Есть ли еще шанс на получение помощи? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – Дональд Трамп станет кандидатом в президенты от республиканцев, поскольку его последняя соперница Никки Хейли готовится прекратить свое участие в гонке.



