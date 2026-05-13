Трамп разрушил саму идею перемирия: в США выставили президенту жесткое обвинение

Политика Дональда Трампа во время его второго президентского срока фактически подорвала доверие к самому механизму прекращения огня как инструменту достижения мира. К такому выводу пришла газета The New York Times, анализируя последние попытки перемирий в войне России против Украины и на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Издание ссылается на исследование профессора Института международных исследований мира Крока при Университете Нотр-Дам Мадхав Джоши. По его данным, с 1989 по 2018 год в мире было заключено 42 масштабных мирных соглашения, и практически каждое начиналось с режима прекращения огня. После этого стороны в среднем более четырех лет вели сложную техническую и дипломатическую работу, которая и приводила к устойчивому миру.

Однако, как отмечает Джоши, нынешний подход Трампа полностью ломает эту систему. Президент США стремится получить быстрый политический эффект и громкие заголовки, представляя любое временное прекращение боевых действий как почти готовое мирное соглашение.

На этом фоне, пишет NYT, так называемое "парадное перемирие" России на 9 мая практически не изменило ситуацию на фронте – активные боевые действия продолжались. Аналогичная ситуация наблюдается и на Ближнем Востоке, где режимы прекращения огня регулярно сопровождаются новыми ударами.

Профессор Дэниел Байман считает, что проблема связана с самим стилем дипломатии Трампа. По его словам, американский лидер отодвинул профессиональных дипломатов и сделал ставку на ближайшее окружение, ориентированное прежде всего на медийный эффект.

Украинский журналист Владимир Ермоленко в комментарии NYT заявил, что Кремль активно использует такой подход Вашингтона. По его словам, Москва имитирует готовность к миру, параллельно готовя новые наступательные операции, превращая переговоры в инструмент политического "маскарада".

Читайте также на портале "Комментарии" — Песков больше не скрывает: в Кремле требуют не переговоров, а капитуляции Украины.



