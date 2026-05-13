Трамп зруйнував саму ідею перемир'я: у США висунули президенту жорстке звинувачення

Дональда Трампа під час його другого президентського терміну фактично підірвала довіру до самого механізму припинення вогню як інструменту досягнення миру. Такого висновку дійшла газета The New York Times, аналізуючи останні спроби перемир'я у війні Росії проти України та на Близькому Сході.

Видання посилається на дослідження професора Інституту міжнародних досліджень світу Кроку при Університеті Нотр-Дам Мадхав Джоші. За його даними, з 1989 по 2018 рік у світі було укладено 42 масштабні мирні угоди, і практично кожна починалася з режиму припинення вогню. Після цього сторони в середньому понад чотири роки вели складну технічну та дипломатичну роботу, яка й призводила до сталого світу.

Однак, як зазначає Джоші, нинішній підхід Трамп повністю ламає цю систему. Президент США прагне отримати швидкий політичний ефект та гучні заголовки, представляючи будь-яке тимчасове припинення бойових дій як майже готову мирну угоду.

На цьому фоні, пише NYT, так зване "парадне перемир'я" Росії на 9 травня практично не змінило ситуацію на фронті — активні бойові дії тривали. Аналогічна ситуація і на Близькому Сході, де режими припинення вогню регулярно супроводжуються новими ударами.

Професор Деніел Байман вважає, що проблема пов'язана із самим стилем дипломатії Трампа. За його словами, американський лідер відсунув професійних дипломатів і зробив ставку на найближче оточення, орієнтоване насамперед на медійний ефект.

Український журналіст Володимир Єрмоленко у коментарі NYT заявив, що Кремль активно використовує такий підхід Вашингтона. За його словами, Москва імітує готовність до миру, паралельно готуючи нові наступальні операції, перетворюючи переговори на інструмент політичного маскараду.

