Трамп решил действовать жестко: что ждет страны, которые торгуют с Ираном

Президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, которые продолжают вести торговлю с Ираном. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Трампа в Truth Social.

"С этого момента любая страна, которая ведет бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить тариф в размере 25% на любые операции, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки. Этот Приказ является окончательным. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", — написал Дональд Трамп.

Отмечается, что президент США таким образом собирается повлиять на власти Ирана, которые сейчас жестоко подавляет протесты в стране. Ранее он обещал помочь протестующим прямым вмешательством.

По данным СМИ, к важнейшим торговым партнерам Ирана относятся, в частности, Индия, Китай и Турция.

Это не первый случай, когда американский лидер решается на подобные шаги: Дональд Трамп уже вводил пошлины в 50 процентов на товары из Индии в связи с закупками российской нефти этой страной.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп склоняется к нанесению ударов по Ирану в качестве наказания режима за убийство протестующих, однако это не окончательное его решение и рассматриваются другие варианты. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Axios".

Со ссылкой на своего источника в Белом доме СМИ отмечает, хотя Дональд Трамп угрожал иранскому режиму ударами в случае гибели протестующих, далеко не ясно, смогут ли американские бомбы переломить ситуацию в Тегеране.

Ожидается, что Трамп обсудит варианты на встрече со своей командой по национальной безопасности во вторник.



