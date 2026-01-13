Трамп решил действовать жестко: что ждет страны, которые торгуют с Ираном

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, которые продолжают вести торговлю с Ираном. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Трампа в Truth Social.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Отмечается, что президент США таким образом собирается повлиять на власти Ирана, которые сейчас жестоко подавляет протесты в стране. Ранее он обещал помочь протестующим прямым вмешательством.
По данным СМИ, к важнейшим торговым партнерам Ирана относятся, в частности, Индия, Китай и Турция.
Это не первый случай, когда американский лидер решается на подобные шаги: Дональд Трамп уже вводил пошлины в 50 процентов на товары из Индии в связи с закупками российской нефти этой страной.
Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп склоняется к нанесению ударов по Ирану в качестве наказания режима за убийство протестующих, однако это не окончательное его решение и рассматриваются другие варианты. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Axios".
Со ссылкой на своего источника в Белом доме СМИ отмечает, хотя Дональд Трамп угрожал иранскому режиму ударами в случае гибели протестующих, далеко не ясно, смогут ли американские бомбы переломить ситуацию в Тегеране.
Ожидается, что Трамп обсудит варианты на встрече со своей командой по национальной безопасности во вторник.