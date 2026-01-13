Трамп вирішив діяти жорстко: що чекає на країни, які торгують з Іраном

Президент США Дональд Трамп запровадив 25-відсоткові мита для країн, які продовжують торгівлю з Іраном. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Трампа в Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"З цього моменту будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, платитиме тариф у розмірі 25% на будь-які операції, що здійснюються зі Сполученими Штатами Америки. Цей Наказ є остаточним. Дякую за вашу увагу до цього питання", — написав Дональд Трамп.

Зазначається, що президент США таким чином збирається вплинути на владу Ірану, яка зараз жорстоко придушує протести в країні. Раніше він обіцяв допомогти протестувальникам прямим втручанням.

За даними ЗМІ, до найважливіших торгових партнерів Ірану належать, зокрема, Індія, Китай та Туреччина.

Це не перший випадок, коли американський лідер вирішується на подібні кроки: Дональд Трамп уже вводив мита 50 відсотків на товари з Індії у зв'язку із закупівлями російської нафти цією країною.

Дональд Трамп схиляється до завдання ударів по Ірану як покарання режиму за вбивство протестувальників, проте це не остаточне його рішення і розглядаються інші варіанти. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Axios".

З посиланням на своє джерело в Білому домі ЗМІ зазначає, хоча Дональд Трамп погрожував іранському режиму ударами у разі загибелі протестувальників, далеко не зрозуміло, чи американські бомби зможуть переламати ситуацію в Тегерані.

Очікується, що Трамп обговорить варіанти на зустрічі зі своєю командою національної безпеки у вівторок.



