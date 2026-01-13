logo_ukra

Трамп вирішив діяти жорстко: що чекає на країни, які торгують з Іраном
НОВИНИ

Трамп вирішив діяти жорстко: що чекає на країни, які торгують з Іраном

Президент США таким чином має намір вплинути на уряд Ірану, який зараз жорстоко придушує протести в країні

13 січня 2026, 10:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп запровадив 25-відсоткові мита для країн, які продовжують торгівлю з Іраном. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Трампа в Truth Social.

Трамп вирішив діяти жорстко: що чекає на країни, які торгують з Іраном

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"З цього моменту будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, платитиме тариф у розмірі 25% на будь-які операції, що здійснюються зі Сполученими Штатами Америки. Цей Наказ є остаточним. Дякую за вашу увагу до цього питання", — написав Дональд Трамп.

Зазначається, що президент США таким чином збирається вплинути на владу Ірану, яка зараз жорстоко придушує протести в країні. Раніше він обіцяв допомогти протестувальникам прямим втручанням.

За даними ЗМІ, до найважливіших торгових партнерів Ірану належать, зокрема, Індія, Китай та Туреччина.

Це не перший випадок, коли американський лідер вирішується на подібні кроки: Дональд Трамп уже вводив мита 50 відсотків на товари з Індії у зв'язку із закупівлями російської нафти цією країною.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп схиляється до завдання ударів по Ірану як покарання режиму за вбивство протестувальників, проте це не остаточне його рішення і розглядаються інші варіанти. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Axios".

З посиланням на своє джерело в Білому домі ЗМІ зазначає, хоча Дональд Трамп погрожував іранському режиму ударами у разі загибелі протестувальників, далеко не зрозуміло, чи американські бомби зможуть переламати ситуацію в Тегерані.

Очікується, що Трамп обговорить варіанти на зустрічі зі своєю командою національної безпеки у вівторок.




Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115884319075881590
