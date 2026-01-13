Готовят ли США удары по Ирану: стало известно, к чему склоняется Трамп

Президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению ударов по Ирану в качестве наказания режима за убийство протестующих, однако это не окончательное его решение и рассматриваются другие варианты. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Axios".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Со ссылкой на своего источника в Белом доме СМИ отмечает, хотя Дональд Трамп угрожал иранскому режиму ударами в случае гибели протестующих, далеко не ясно, смогут ли американские бомбы переломить ситуацию в Тегеране.

Ожидается, что Трамп обсудит варианты на встрече со своей командой по национальной безопасности во вторник.

Стоит отметить, Государственный департамент США выпустил срочное предупреждение для американцев, которые до сих пор находятся в Иране, с призывом срочно покинуть страну. Ситуация в стране становится неконтролируемой, эвакуироваться следует самостоятельно, не дожидаясь помощи Вашингтона. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства США в Иране.

"Немедленно покиньте Иран. Имейте план выезда, который не предусматривает помощи со стороны правительства США", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что Франция начала эвакуацию своих дипломатов из Ирана. Неосновной персонал посольства покинул страну на фоне жестокого подавления протестов силовиками и тотального отключения связи. По данным источников, французские дипломаты выехали из страны в течение воскресенья и понедельника (11-12 января). Точное количество эвакуированных не разглашается, однако обычно в посольстве в Тегеране работает около 30 человек.

Министерство иностранных дел Швеции также усилило рекомендации по путешествиям в Иран, призвав всех соотечественников срочно уехать из страны из-за стремительного ухудшения ситуации в сфере безопасности.

