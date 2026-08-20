Трамп решил начать новую войну: детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что готовит против Ирана то, что назвал "экономическим днем Д". Американский лидер пригрозил масштабными последствиями не только Тегерану, но и странам и компаниям, которые продолжат оказывать ему поддержку. Об этом сообщает Bloomberg.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп не уточнил, какие именно меры планирует принять. Однако его заявление сразу же привлекло внимание к Китаю, который является главным покупателем иранской нефти и фактически обеспечивает Тегерану ключевой источник валютных поступлений.

Президент США предупредил, что любая страна, чьи финансовые учреждения, компании, аэропорты или государственные структуры будут помогать Ирану, столкнется с "колоссальными экономическими последствиями".

По мнению Bloomberg, Вашингтон может переходить от военного давления к экономическому. Это происходит на фоне проблем с запасами боеприпасов, ростом стоимости военной кампании и погрузкой на американские вооруженные силы.

Впрочем, удар по торговле по иранской нефти может открыть новый фронт уже в отношениях США и Китая. Именно Пекин закупает большую часть иранского нефтяного экспорта.

Эксперты прямо называют Китай главным адресатом новой угрозы Трампа. В то же время, это может осложнить попытки Белого дома сохранить тарифное перемирие с Си Цзиньпином накануне запланированной встречи двух лидеров.

Для Трампа завершение конфликта становится все более важным и во внутренней политике – на фоне высоких цен на бензин, усталости американцев от войны и приближающихся промежуточных выборов.

Между тем, экономика Ирана уже находится под серьезным давлением. По оценкам, инфляция приблизилась к 80%, а национальная валюта с начала года потеряла почти треть стоимости. Новые санкции против покупателей иранской нефти могут превратить экономическое давление в еще один масштабный кризис.

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