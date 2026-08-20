Трамп вирішив розпочати нову війну: деталі

Президент США Дональд Трамп заявив, що готує проти Ірану те, що назвав "економічним днем Д". Американський лідер пригрозив масштабними наслідками не лише Тегерану, а й країнам та компаніям, які продовжать надавати йому підтримку. Про це повідомляє Bloomberg.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трамп не уточнив, яких саме заходів планує вжити. Однак його заява одразу привернула увагу до Китаю, який є головним покупцем іранської нафти та фактично забезпечує Тегерану ключове джерело валютних надходжень.

Президент США попередив, що будь-яка країна, чиї фінансові установи, компанії, аеропорти або державні структури допомагатимуть Ірану, зіткнеться з "колосальними економічними наслідками".

На думку Bloomberg, Вашингтон може переходити від військового тиску до економічного. Це відбувається на тлі проблем із запасами боєприпасів, зростанням вартості військової кампанії та навантаженням на американські збройні сили.

Втім, удар по торгівлі іранською нафтою може відкрити новий фронт уже у відносинах США та Китаю. Саме Пекін закуповує більшу частину іранського нафтового експорту.

Експерти прямо називають Китай головним адресатом нової погрози Трампа. Водночас це може ускладнити спроби Білого дому зберегти тарифне перемир'я із Сі Цзіньпіном напередодні запланованої зустрічі двох лідерів

Для Трампа завершення конфлікту стає дедалі важливішим і у внутрішній політиці – на тлі високих цін на бензин, втоми американців від війни та наближення проміжних виборів.

Тим часом економіка Ірану вже перебуває під серйозним тиском. За оцінками, інфляція наблизилася до 80%, а національна валюта від початку року втратила майже третину вартості. Нові санкції проти покупців іранської нафти можуть перетворити економічний тиск на ще одну масштабну кризу.

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