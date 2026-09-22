Трамп решил перебить бойкот СМИ: что впервые запускает Белый дом

Белый дом запустил круглосуточный видеоканал Trump TV на официальном YouTube-канале администрации президента США Дональда Трампа. Проект получил название "TRUMP TV: The Essentials Station" и должен объединить выступления главы государства, заявления администрации, архивные записи и актуальные материалы.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трансляция стартовала ночью 22 сентября. Среди первых материалов зрителям показали архивные кадры с участием Трампа, в том числе его инаугурации. Администрация обещает обновлять контент в режиме реального времени и собирать на одной площадке ключевые выступления президента и "главные моменты" работы Белого дома.

Запуск Trump TV произошел на фоне резкого обострения отношений администрации с американскими СМИ. Ранее Трамп ограничил доступ к Белому дому для журналистов CNN, MS NOW и Politico. Эти издания впоследствии подали иск против администрации, заявив, что ограничения нарушают гарантии свободы прессы.

Конфликт уже повлиял на традиционную систему телевизионного освещения президента. CNN должен был выполнять обязанности очередного участника телевизионного пула, однако после запрета Белого дома оказался отстранен от этой работы. ABC, CBS, Fox News и NBC отказались заменять CNN и приостановили совместное телевизионное сопровождение мероприятий президента.

Проблемы проявились уже на одном из мероприятий. Во время церемонии открытия новой вертолетной площадки Белого дома зрители получили картинку с Трампом, однако из-за отсутствия телевизионной съемочной группы практически не слышали его речь: звук заглушал работающий вертолет.

Теперь администрация получила собственный канал для прямой коммуникации с аудиторией. При этом остается открытым вопрос, насколько Trump TV станет дополнением к традиционным СМИ или новым каналом распространения информации Белого дома в условиях продолжающегося конфликта с прессой.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трампа снова ждут в суде: в какую беду попал президент США.



