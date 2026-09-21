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Трампа снова ждут в суде: в какую беду попал президент США

Три больших медиа заявили об иске после лишения их журналистов доступа к президентскому комплексу

21 сентября 2026, 15:29
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Кравцев Сергей

CNN, Politico и MS NOW готовят федеральный иск против администрации президента США Дональда Трампа из-за лишения их журналистов доступа к комплексу Белого дома. Три медиакомпании заявили, что намерены добиться через суд немедленного возобновления аккредитаций своих корреспондентов.

Трампа снова ждут в суде: в какую беду попал президент США

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

О решении обратиться в суд стало известно в понедельник, 21 сентября. Накануне, 19 сентября, журналисты этих изданий не были допущены на территорию президентского комплекса, а их пресс-аккредитации были аннулированы. По данным СМИ, это произошло после решения администрации Трампа ограничить их доступ.

В совместном заявлении CNN, Politico и MS NOW сообщили, что уже проинформировали правительство о предстоящем иске. Медиа утверждают, что действия Белого дома нарушают гарантированные Первой поправкой в Конституцию США права прессы.

"Правительство не имеет права решать, о чем должна сообщать или что должна публиковать пресса", — заявили представители трех организаций.

Истцы также утверждают, что аккредитации журналистов были отменены без должного предупреждения и процедуры. По их мнению, если такое решение оставить без обжалования, это может создать угрозу независимой журналистике и праву общественности получать информацию без вмешательства власти.

Три медиа намерены обратиться в Окружной суд США в Вашингтоне. Они просят суд в кратчайшие сроки признать запрет неконституционным и не разрешить представителям администрации его выполнять.

Пока представители Белого дома и Министерства юстиции США публично не прокомментировали предстоящий иск. Таким образом, спор между администрацией Трампа и тремя крупными медиа теперь может перейти из политической плоскости в федеральный суд, где вопрос законности ограничения доступа журналистов будет оцениваться уже юридически.

Также издание "Комментарии" сообщало — Трамп готовит жесткое послание по одной из стран: чего ждать от выступления в ООН.




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