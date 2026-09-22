Трамп вирішив перебити бойкот ЗМІ: що вперше запускає Білий дім

Білий дім запустив цілодобовий відеоканал Trump TV на офіційному YouTube-каналі адміністрації президента США Дональда Трампа. Проект отримав назву "TRUMP TV: The Essentials Station" та має об'єднати виступи глави держави, заяви адміністрації, архівні записи та актуальні матеріали.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трансляція стартувала вночі 22 вересня. Серед перших матеріалів глядачам показали архівні кадри за участю Трампа, зокрема його інавгурації. Адміністрація обіцяє оновлювати контент у режимі реального часу та збирати на одному майданчику ключові виступи президента та "головні моменти" роботи Білого дому.

Запуск Trump TV стався на тлі різкого загострення відносин адміністрації із американськими ЗМІ. Раніше Трамп обмежив доступ до Білого дому для журналістів CNN, MS NOW та Politico. Ці видання згодом подали позов до адміністрації, заявивши, що обмеження порушують гарантії свободи преси.

Конфлікт уже вплинув на традиційну систему телебачення президента. CNN мав виконувати обов'язки чергового учасника телевізійного пулу, проте після заборони Білого дому виявився усунений від цієї роботи. ABC, CBS, Fox News та NBC відмовилися замінювати CNN та призупинили спільний телевізійний супровід заходів президента.

Проблеми проявилися вже на одному із заходів. Під час церемонії відкриття нового вертолітного майданчика Білого дому глядачі отримали картинку з Трампом, проте через відсутність телевізійної знімальної групи практично не чули його промову: звук заглушував вертоліт, що працює.

Наразі адміністрація отримала власний канал для прямої комунікації з аудиторією. При цьому залишається відкритим питання, наскільки Trump TV стане доповненням до традиційних ЗМІ або новим каналом поширення інформації Білого дому в умовах конфлікту з пресою, що триває.

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