Трамп решил перейти черту: какие данные получит Украина для ракетных ударов по России
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп решил перейти черту: какие данные получит Украина для ракетных ударов по России

По информации WSJ, США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов по энергетике вглубь России

2 октября 2025, 06:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США предоставят Украине разведданные для возможности осуществления ударов дальнобойными ракетами по энергетической инфраструктуре России. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные, которые появились в распоряжении газеты "The Wall Street Journal" 

Трамп решил перейти черту: какие данные получит Украина для ракетных ударов по России

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники среди американских чиновников СМИ отмечает, что Штаты поделятся разведданными, поскольку администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность предоставления Киеву дальнобойного оружия, которое позволит поражать больше целей на территории России.

По информации WSJ, американские чиновники просят союзников по НАТО оказать аналогичную поддержку.

Отмечается, что Соединенные Штаты уже давно делятся разведданными с Киевом, но в среду в сообщении говорилось о том, что благодаря новым разработкам Украине будет легче поражать нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, электростанции и другую инфраструктуру с целью лишить Кремль доходов и нефти.

Источник: https://www.wsj.com/world/u-s-to-provide-ukraine-with-intelligence-for-missile-strikes-deep-inside-russia-ca7b2276
