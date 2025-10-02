Трамп вирішив перейти межу: які дані отримає Україна для ракетних ударів по Росії

США нададуть Україні розвіддані для можливості ударів далекобійними ракетами по енергетичній інфраструктурі Росії. Як передає портал "Коментарі", про це свідчать дані, які з'явилися у розпорядженні газети The Wall Street Journal

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Посилаючись на джерела серед американських чиновників ЗМІ зазначає, що Штати поділяться розвідданими, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість надання Києву далекобійної зброї, яка дозволить вражати більше мети на території Росії.

За інформацією WSJ, американські чиновники просять союзників щодо НАТО надати аналогічну підтримку.

Зазначається, що Сполучені Штати вже давно діляться розвідданими з Києвом, але в середу в повідомленні йшлося про те, що завдяки новим розробкам Україні легше вражатиме нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції та іншу інфраструктуру з метою позбавити Кремль доходів та нафти.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Трамп ще до свого повернення до Білого дому зарекомендував себе, як людина, яка ліворуч і праворуч дає обіцянки, а ще як політик, якому властива різка зміна позиції. Тому виглядає, як прийом заяви Трампа щодо України та її заяви про те, що українці можуть відвоювати у РФ усі свої території. Як передає портал "Коментарі", про це в колонці The Washington Post (WP) оглядач Макс Бут.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп посилить тиск на російського диктатора Володимира Путіна, перейшовши від політики пряника до батога. Як передає портал "Коментарі", таку думку в інтерв'ю Politico висловив президент Фінляндії Олександр Стубб.



