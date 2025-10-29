Трамп решил «заняться» союзником России: о ком идет речь

Северная Корея накануне визита президента США Дональда Трампа на саммит АТЭС протестировала новую крылатую ракету. В ответ американский лидер пообещал заняться этой страной.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В ходе общения журналисты попросили Трампа дать свою реакцию на то, что КНДР запустила ракету.

"Ну, я не знаю. Он (вероятно, речь о главе Северной Кореи Ким Чен Ыне — ред.) запускает ракеты десятилетиями, не так ли?", — сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что у него с лидером Северной Кореи "всегда были очень хорошие отношения", поэтому в какой-то момент они встретятся. При этом лидер США пообещал заняться КНДР.

"В какой-то момент я с нетерпением жду встречи. У нас были очень хорошие отношения. Мы встречались, разговаривали несколько раз. И у нас было взаимопонимание. В какой-то м момент мы займемся Северной Кореей", — сказал американский лидер.

Также у Трампа спросили, значат ли его слова то, что в рамках его визита в Азию у него будет встреча с северокорейским диктатором.

На это президент США ответил, что он не может сказать точно, но многие люди прорабатывают этот вопрос. Вместе с тем Трамп уточнил, что он бы хотел сосредоточиться на Китае. Главный фокус США – встреча с лидером Китая.

"Но потом мы вернёмся, и в недалеком будущем встретимся с Северной Кореей", — ответил президент США.

