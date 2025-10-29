Трамп решил «заняться» союзником России: о ком идет речь

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Северная Корея накануне визита президента США Дональда Трампа на саммит АТЭС протестировала новую крылатую ракету. В ответ американский лидер пообещал заняться этой страной.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В ходе общения журналисты попросили Трампа дать свою реакцию на то, что КНДР запустила ракету.
Глава Белого дома добавил, что у него с лидером Северной Кореи "всегда были очень хорошие отношения", поэтому в какой-то момент они встретятся. При этом лидер США пообещал заняться КНДР.
Также у Трампа спросили, значат ли его слова то, что в рамках его визита в Азию у него будет встреча с северокорейским диктатором.
На это президент США ответил, что он не может сказать точно, но многие люди прорабатывают этот вопрос. Вместе с тем Трамп уточнил, что он бы хотел сосредоточиться на Китае. Главный фокус США – встреча с лидером Китая.
Читайте также на портале "Комментарии" — хозяин Кремля Владимир Путин попросил министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэя передать лидеру ее страны Ким Чен Ыну, что в двусторонних отношениях "все идет по плану". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".