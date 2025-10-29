Трамп вирішив «зайнятися» союзником Росії: про кого йдеться

Північна Корея напередодні візиту президента США Дональда Трампа на саміт АТЕС протестувала нову крилату ракету. У відповідь американський лідер пообіцяв зайнятися цією країною.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Під час спілкування журналісти попросили Трампа дати свою реакцію на те, що КНДР запустила ракету.

"Ну, я не знаю. Він (ймовірно, про голову Північної Кореї Кім Чен Ина — ред.) запускає ракети десятиліттями, чи не так?", — сказав Трамп.

Глава Білого дому додав, що у нього з лідером Північної Кореї "завжди були дуже добрі стосунки", тож у якийсь момент вони зустрінуться. При цьому лідер США пообіцяв зайнятися КНДР.

"У якийсь момент я з нетерпінням чекаю на зустріч. У нас були дуже хороші стосунки. Ми зустрічалися, розмовляли кілька разів. І в нас було порозуміння. У якийсь момент ми займемося Північною Кореєю", — сказав американський лідер.

Також у Трампа запитали, чи означають його слова те, що в рамках його візиту до Азії він матиме зустріч із північнокорейським диктатором.

На це президент США відповів, що він не може сказати точно, але багато людей опрацьовують це питання. Водночас Трамп уточнив, що він хотів би зосередитися на Китаї. Головний фокус США – зустріч із лідером Китаю.

"Але потім ми повернемося, і в недалекому майбутньому зустрінемося з Північною Кореєю", — відповів президент США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — господар Кремля Володимир Путін попросив міністра закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуея передати лідерові її країни Кім Чен Ину, що у двосторонніх відносинах "все йде за планом". Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".



