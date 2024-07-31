Трамп резко критикует Олимпийские игры: что не понравилось экс-президенту США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал одно из представлений на открытии Олимпийских игр в Париже. Трамп считает, что сцена стала позором и он не позволит это сделать на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, которые запланированы на 2028 год.



Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Во время интервью на Fox News ведущая Лора Ингрем спросила бывшего президента США Дональда Трампа, что бы он сделал, если бы его переизбрали президентом к Олимпиаде в Лос-Анджелесе. В ответ Трамп подверг критике организаторов Олимпийских игр в Париже.

"Мы не будем праздновать "Тайную вечерю", так, как они ее изобразили. Вы можете делать всевозможные вещи, но я думаю, что это было ужасно. Я очень открыт, но я думаю, что они сделали это позорно", — сказал Трамп.

Напомним, что во время открытия Олимпийских игр 2024 года одна из сцен с участием драг-квин (людей, одевающихся в одежду противоположного пола) вызвала критику у религиозных деятелей, назвавших это нападением на христианские ценности.

Организатор шоу Томас Джолли объяснил, что на сцене не была изображена "Тайная вечеря", а идея заключалась в том, чтобы "устроить грандиозный языческий праздник, связанный с богами Олимпа", поскольку на картине центральной была версия Диониса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что племянник Трампа поддержал на выборах его главную конкурентку Камалу Харрис. Родственник бывшего президента объяснил свое решение тем, что Трамп озвучивал позорные мнения в отношении людей с инвалидностью.

Также "Комментарии" писали, что глава МОК отреагировал на скандал на открытии Олимпийских игр в Париже.







