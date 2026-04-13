Трамп резко набросился с обвинением на очередного мирового лидера: озвучена страшная претензия
Трамп резко набросился с обвинением на очередного мирового лидера: озвучена страшная претензия

Президент США заявил, что он не является "большим поклонником" Папы

13 апреля 2026, 10:45
Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп открыто раскритиковал Папу Римского Льва XIV, упрекая его в неправильном подходе к внешней политике, особенно в ситуации в Иране. Выступая перед журналистами, Трамп назвал Папу "ужасным во внешней политике" и выразил свое недовольство по поводу позиции понтифика по ядерному оружию. Трамп заявил, что не поддерживает Папу, утверждающего, что наличие ядерного оружия может быть оправданным, и отметил, что нельзя иметь дело со странами, стремящимися получить ядерное оружие, чтобы угрожать всему миру.

Согласно информации, представленной CNN, Папа Римский Лев XIV, вероятно, не посетит США во время президентства Трампа из-за постоянного напряжения в их отношениях. В то же время, он может сосредоточиться на гуманитарных поездках вместо официальных визитов в Америку. Причиной такого развития событий стали серьезные разногласия, возникшие после встречи между представителями Ватикана и Пентагона, где обсуждались вопросы внешней политики США и глобальных конфликтов.

Папа Римский неоднократно критиковал политику Трампа, в частности, относительно иммиграции и военных операций. Он выступал против войны с Ираном, осуждая идею применения силы в международных конфликтах. Понтифик также выражал обеспокоенность отношением американских властей к мигрантам, считая его неуважением к человеческому достоинству.

Ранее "Комментарии" уже писали , что отношения между США и их союзниками по НАТО переживают самый сложный этап за последние годы, и это стало особенно очевидным на фоне конфликта с Ираном. Президент США Дональд Трамп открыто критикует европейских партнеров за отказ поддержать военную кампанию против Тегерана, обостряющую разногласия между Вашингтоном и Альянсом.



