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Трамп резко отреагировал на видеообращение Байдена: что возмутило республиканца

Представитель Республиканской партии заявил, что речь президента была "едва понятной"

сегодня, 10:58
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Кравцев Сергей

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отреагировал на речь действующего президента Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки. Как передает портал "Комментарии", Трамп написал в своей социальной сети Truth, что обращение Байдена к нации было "очень плохим" и "едва понятным".

Трамп резко отреагировал на видеообращение Байдена: что возмутило республиканца

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мошенник Джо Байден и лживая Камала Гаррис — большой позор для Америки. Такого времени еще не было", — написал Дональд Трамп.

Отметим, президент США Джо Байден выступил с обращением к американскому народу, в котором объяснил причины снятия своей кандидатуры с президентской гонки.

В ходе обращения к нации из Овального кабинета, Байден назвал свое решение снять кандидатуру с гонки "вопросом демократии". Он назвал президентские выборы 2024 года выбором "между движением вперед и назад, между надеждой и ненавистью". 

"Я уважаю эту должность, но свою страну я люблю больше. Для меня было честью всей моей жизни служить вашим президентом, однако в защиту демократии, которая стоит на кону — и это важнее любого титула. Я черпаю силы и нахожу радость в работе на благо американского народа", — сказал Джо Байден. 

Также глава Белого дома заявил, что американцы будут иметь множество вариантов выбора на президентских выборах этой осенью. По его словам, "Америке придется выбирать между движением вперед или назад, между надеждой и ненавистью, между единством и расколом".

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