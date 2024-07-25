Трамп резко отреагировал на видеообращение Байдена: что возмутило республиканца

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Кравцев Сергей
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отреагировал на речь действующего президента Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки. Как передает портал "Комментарии", Трамп написал в своей социальной сети Truth, что обращение Байдена к нации было "очень плохим" и "едва понятным".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Отметим, президент США Джо Байден выступил с обращением к американскому народу, в котором объяснил причины снятия своей кандидатуры с президентской гонки.
В ходе обращения к нации из Овального кабинета, Байден назвал свое решение снять кандидатуру с гонки "вопросом демократии". Он назвал президентские выборы 2024 года выбором "между движением вперед и назад, между надеждой и ненавистью".
Также глава Белого дома заявил, что американцы будут иметь множество вариантов выбора на президентских выборах этой осенью. По его словам, "Америке придется выбирать между движением вперед или назад, между надеждой и ненавистью, между единством и расколом".
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