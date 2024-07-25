В обращении к американцам Байден сделал заявление о Путине и Украине: детали

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Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден озвучил приоритеты на последние шесть месяцев своего пребывания на посту президента: среди них работа над прекращением войны в Секторе Газа и остановка российского диктатора Владимира Путина в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в выступлении Байдена в Овальном кабинете Белого дома.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Также среди приоритетов Байдена на посту президента США "защита" права голоса и права выбора, а также "борьба с экстремизмом на почве ненависти".
Байден пообещал приложить все усилия, чтобы закончить войну в Газе. Вернуть домой всех заложников, принести мир и безопасность на Ближний Восток.
Читайте также на портале "Комментарии" — Джо Байден выступил с обращением к американскому народу, в котором объяснил причины снятия своей кандидатуры с президентской гонки.
Также издание "Комментарии" сообщало – СМИ узнали, на чем сосредоточится Байден в последние месяцы президентства.
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