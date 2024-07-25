В обращении к американцам Байден сделал заявление о Путине и Украине: детали

Президент США Джо Байден озвучил приоритеты на последние шесть месяцев своего пребывания на посту президента: среди них работа над прекращением войны в Секторе Газа и остановка российского диктатора Владимира Путина в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в выступлении Байдена в Овальном кабинете Белого дома.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Также среди приоритетов Байдена на посту президента США "защита" права голоса и права выбора, а также "борьба с экстремизмом на почве ненависти".

"Следующие шесть месяцев будут сосредоточены на выполнении моей работы на посту президента. Это означает, что я продолжу снижать расходы для трудолюбивых семей, развивать нашу экономику. Я буду продолжать защищать наши личные свободы и наши гражданские права, от права голоса до права выбора. Я буду продолжать выступать против экстремизма на почве ненависти, давать понять, что в Америке нет места политическому насилию или любому другому насилию, никогда, и точка", – отметил глава Белого дома.

Байден пообещал приложить все усилия, чтобы закончить войну в Газе. Вернуть домой всех заложников, принести мир и безопасность на Ближний Восток.

"Мы продолжим сплачивать коалицию гордых наций, чтобы остановить Путина, который захватил Украину. Мы сохраним НАТО более сильным, мощным и более сплоченным, чем когда-либо за всю нашу историю", – подчеркнул американский лидер.

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