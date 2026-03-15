RU UA
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Мир США Трамп резко ответил на заявления Зеленского о помощи от Украины
Трамп резко ответил на заявления Зеленского о помощи от Украины

Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи Украины после предложения Зеленского.

15 марта 2026, 07:40
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности помощи американским силам и их союзникам в противодействии иранским беспилотникам на Ближнем Востоке.

Трамп отверг помощь Украины.

Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что Соединенным Штатам не нужна помощь, тем более от Зеленского.

"Нам не нужна помощь. Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский", — сказал американский президент.

Однако Трамп во время интервью не ответил прямо на вопрос журналистов, рассматривают ли Соединенные Штаты предложение Украины о сотрудничестве в сфере технологий перехвата беспилотников.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова поделиться своим опытом по борьбе с иранскими беспилотниками. Как пояснил президент, украинские военные накопили значительный опыт перехвата таких дронов во время массированных атак России.

По словам Зеленского, несколько государств Ближнего Востока уже обратились к Киеву с просьбой поделиться выработками в сфере противовоздушной обороны. В этой связи Украина направила экспертные группы в три страны региона для консультаций и обмена опытом. Также президент заметил, что просьба о помощи поступала и от США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп сделал новое заявление о войне в Украине и резко набросился на Зеленского, обвинив его в нежелании заключать мирное соглашение. В то же время президент США похвалил Путина.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на просьбу Трампа отправить свои корабли на Ближний Восток.



Источник: https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/iran-negotiate-ceasefire-deal-trump-kharg-hormuz-oil-rcna263474
