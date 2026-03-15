Трамп резко ответил на заявления Зеленского о помощи от Украины

Slava Kot
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности помощи американским силам и их союзникам в противодействии иранским беспилотникам на Ближнем Востоке.
Трамп отверг помощь Украины.
Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что Соединенным Штатам не нужна помощь, тем более от Зеленского.
Однако Трамп во время интервью не ответил прямо на вопрос журналистов, рассматривают ли Соединенные Штаты предложение Украины о сотрудничестве в сфере технологий перехвата беспилотников.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова поделиться своим опытом по борьбе с иранскими беспилотниками. Как пояснил президент, украинские военные накопили значительный опыт перехвата таких дронов во время массированных атак России.
По словам Зеленского, несколько государств Ближнего Востока уже обратились к Киеву с просьбой поделиться выработками в сфере противовоздушной обороны. В этой связи Украина направила экспертные группы в три страны региона для консультаций и обмена опытом. Также президент заметил, что просьба о помощи поступала и от США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп сделал новое заявление о войне в Украине и резко набросился на Зеленского, обвинив его в нежелании заключать мирное соглашение. В то же время президент США похвалил Путина.
Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на просьбу Трампа отправить свои корабли на Ближний Восток.