Трамп резко ответил на заявления Зеленского о помощи от Украины

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности помощи американским силам и их союзникам в противодействии иранским беспилотникам на Ближнем Востоке.

Трамп отверг помощь Украины.

Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что Соединенным Штатам не нужна помощь, тем более от Зеленского.

"Нам не нужна помощь. Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский", — сказал американский президент.

Однако Трамп во время интервью не ответил прямо на вопрос журналистов, рассматривают ли Соединенные Штаты предложение Украины о сотрудничестве в сфере технологий перехвата беспилотников.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова поделиться своим опытом по борьбе с иранскими беспилотниками. Как пояснил президент, украинские военные накопили значительный опыт перехвата таких дронов во время массированных атак России.

По словам Зеленского, несколько государств Ближнего Востока уже обратились к Киеву с просьбой поделиться выработками в сфере противовоздушной обороны. В этой связи Украина направила экспертные группы в три страны региона для консультаций и обмена опытом. Также президент заметил, что просьба о помощи поступала и от США.

