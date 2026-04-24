Трамп резко раскритиковал принца Гарри из-за его поддержки Украины: детали громкого скандала

Во время визита в Киев принц Гарри обратился в Соединенные Штаты с призывом не отходить от своих международных обязательств по поддержке Украины. Его заявление вызвало резкую реакцию президента США Дональда Трампа, сообщает Sky News.

Фото: из открытых источников

В своем выступлении принц Гарри напомнил, что США были среди стран, предоставивших Украине гарантии безопасности после отказа от ядерного арсенала. Он подчеркнул, что Вашингтон не только должен декларировать поддержку, но и подтверждать свою роль как одного из ключевых гарантов международной стабильности.

"Соединенные Штаты играют уникальную роль в этой истории. Не только из-за своей мощи, но и потому, что, когда Украина отказалась от ядерного оружия, Америка была частью гарантии того, что суверенитет и границы Украины будут соблюдены. Это момент для американского лидерства, момент для Америки, чтобы показать, что она может выполнять свои международные договорные обязательства". безопасности и стратегической стабильности", — заявил он.

Эти слова явились поводом для резкого ответа Дональда Трампа. Президент США поставил под вопрос позицию британского принца и его право комментировать действия западных союзников.

"Я думаю, что я выражаю мнение Великобритании больше, чем принц Гарри... Но я очень ценю его совет", — заявил Трамп.

