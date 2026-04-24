Трамп різко розкритикував принца Гаррі через його підтримку України: деталі гучного скандалу

Під час візиту до Києва принц Гаррі звернувся до Сполучених Штатів із закликом не відходити від своїх міжнародних зобов’язань щодо підтримки України. Його заява викликала різку реакцію президента США Дональда Трампа, повідомляє Sky News.

У своєму виступі принц Гаррі нагадав, що США були серед країн, які надали Україні гарантії безпеки після відмови від ядерного арсеналу. Він наголосив, що Вашингтон має не лише декларувати підтримку, а й підтверджувати свою роль як одного з ключових гарантів міжнародної стабільності.

“Сполучені Штати відіграють унікальну роль у цій історії. Не тільки через свою міць, а й тому, що, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, Америка була частиною гарантії того, що суверенітет і кордони України будуть дотримані. Це момент для американського лідерства, момент для Америки, щоб показати, що вона може виконувати свої міжнародні договірні зобов'язання – не з благодійності, а через свою незмінну роль у глобальній безпеці та стратегічній стабільності”, — заявив він.

Ці слова стали приводом для різкої відповіді Дональда Трампа. Президент США поставив під сумнів позицію британського принца та його право коментувати дії західних союзників.

“Я думаю, що я висловлюю думку Великої Британії більше, ніж принц Гаррі… Але я дуже ціную його пораду”, — заявив Трамп.

