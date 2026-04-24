logo_ukra

BTC/USD

77626

ETH/USD

2310.33

USD/UAH

43.94

EUR/UAH

51.38

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Трамп різко розкритикував принца Гаррі через його підтримку України: деталі гучного скандалу
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп різко розкритикував принца Гаррі через його підтримку України: деталі гучного скандалу

Принц Гаррі підкреслив, що Сполучені Штати входили до країн, які надали Україні гарантії безпеки після її відмови від ядерної зброї

24 квітня 2026, 09:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Під час візиту до Києва принц Гаррі звернувся до Сполучених Штатів із закликом не відходити від своїх міжнародних зобов’язань щодо підтримки України. Його заява викликала різку реакцію президента США Дональда Трампа, повідомляє Sky News.

Фото: з відкритих джерел

У своєму виступі принц Гаррі нагадав, що США були серед країн, які надали Україні гарантії безпеки після відмови від ядерного арсеналу. Він наголосив, що Вашингтон має не лише декларувати підтримку, а й підтверджувати свою роль як одного з ключових гарантів міжнародної стабільності.

“Сполучені Штати відіграють унікальну роль у цій історії. Не тільки через свою міць, а й тому, що, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, Америка була частиною гарантії того, що суверенітет і кордони України будуть дотримані. Це момент для американського лідерства, момент для Америки, щоб показати, що вона може виконувати свої міжнародні договірні зобов'язання – не з благодійності, а через свою незмінну роль у глобальній безпеці та стратегічній стабільності”, — заявив він. 

Ці слова стали приводом для різкої відповіді Дональда Трампа. Президент США поставив під сумнів позицію британського принца та його право коментувати дії західних союзників.

“Я думаю, що я висловлюю думку Великої Британії більше, ніж принц Гаррі… Але я дуже ціную його пораду”, — заявив Трамп. 

Портал "Коментарі" вже писав, що на саміті в Айя-Напі країни ЄС погодили багаторічну дискусію щодо фінансової підтримки України, схваливши кредитний пакет обсягом 90 мільярдів євро. Проте початковий оптимізм швидко змінився більш стриманими оцінками, адже навіть після ослаблення позицій угорського прем’єра Віктора Орбана європейські лідери зіштовхнулися з новими суперечностями щодо подальших кроків підтримки Києва.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини