Трамп у нестямі: чому раптово звинуватив ЗМІ у держзраді та грі на боці ворога
Трамп у нестямі: чому раптово звинуватив ЗМІ у держзраді та грі на боці ворога

Президент США заявив, що публікації про збереження іранського ракетного потенціалу дають Тегерану «хибну надію» та підривають Америку зсередини

13 травня 2026, 07:00
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на публікації американських ЗМІ про те, що Іран зумів зберегти значну частину свого військового потенціалу після ударів США та союзників. У своїй соцмережі Truth Social американський лідер звинуватив журналістів у фактичній державній зраді та роботі на користь ворога.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Приводом для спалаху стали повідомлення преси, що Тегеран відновив доступ до більшості ракетних баз і зберіг близько 70% довоєнного арсеналу ракет і пускових установок.

На думку Трампа, такі публікації є не просто брехнею, а прямою загрозою національній безпеці США.

Американський президент заявив, що ЗМІ "сприяють ворогові" та створюють для Ірану ілюзію сили там, де її, за його словами, вже не існує. Трамп підкреслив, що іранська армія нібито зазнала катастрофічних втрат: військово-морський флот знищено, авіацію розгромлено, ключові технології втрачено, а керівництво країни "зникло".

Особливо емоційно глава Білого дому висловився про журналістів, які розповсюджують подібну інформацію. Він назвав їх "трусами", які "хворіють проти власної країни", а також "невдахами, невдячними та безглуздими".

Різкі заяви Трампа прозвучали на тлі напруги між Вашингтоном і Тегераном. У США публікації про реальний стан іранського військового потенціалу вже викликали нову хвилю суперечок про прозорість інформації під час міжнародних конфліктів та межі допустимої критики дій влади у період військового протистояння.

Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116563472755399975
