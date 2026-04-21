Трамп сам взорвал шанс на соглашение с Ираном: что произошло
Трамп сам взорвал шанс на соглашение с Ираном: что произошло

Оптимизм по миру сменился хаосом: публичные заявления США вызвали гнев Тегерана

21 апреля 2026, 15:24
Кравцев Сергей

Перспективы мирного соглашения между США и Ираном резко ухудшились после серии публичных заявлений президента Дональд Трамп, которые противоречили реальному ходу переговоров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники администрации.

Трамп сам взорвал шанс на соглашение с Ираном: что произошло

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Еще накануне стороны, по данным СМИ, были близки к договоренностям о завершении конфликта. Однако ситуация изменилась после того, как Трамп начал комментировать переговоры в публичном пространстве, заявляя о якобы достигнутых договоренностях.

В частности, он утверждал, что Тегеран готов передать Вашингтону обогащенный уран и согласился на бессрочное прекращение ядерной программы. В то же время, иранские чиновники категорически опровергли эти утверждения и заявили, что никаких подобных решений не принимали и даже не готовятся к новому раунду переговоров.

По словам собеседников, такие заявления подорвали доверие иранской стороны. В Тегеране отрицательно восприняли, что переговорный процесс фактически выносился в социальные сети и подавался как завершенный, хотя ключевые вопросы оставались открытыми.

Ситуацию дополнительно обострил инцидент в Оманском заливе, где американский эсминец обстрелял и захватил иранское грузовое судно, пытавшееся пройти мимо военно-морской блокады. Это вызвало новую волну возмущения со стороны Ирана и поставило под угрозу хрупкое перемирие.

В окружении Трампа признают: публичные комментарии президента могли повредить щекотливому переговорному процессу. Теперь, приближаясь к завершению двухнедельного перемирия, Белый дом стоит перед выбором — согласиться на компромиссное соглашение или пойти по пути дальнейшей эскалации конфликта.

Читайте на портале "Комментарии" — вице-президент США Джей Ди Венс отправится в Исламабад во вторник для нового раунда переговоров с Ираном о прекращении войны. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Axios", ссылаясь на свои источники.




Источник: https://edition.cnn.com/2026/04/20/politics/social-media-posts-trump-iran-deal
