Трамп сам взорвал шанс на соглашение с Ираном: что произошло

Перспективы мирного соглашения между США и Ираном резко ухудшились после серии публичных заявлений президента Дональд Трамп, которые противоречили реальному ходу переговоров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники администрации.

Еще накануне стороны, по данным СМИ, были близки к договоренностям о завершении конфликта. Однако ситуация изменилась после того, как Трамп начал комментировать переговоры в публичном пространстве, заявляя о якобы достигнутых договоренностях.

В частности, он утверждал, что Тегеран готов передать Вашингтону обогащенный уран и согласился на бессрочное прекращение ядерной программы. В то же время, иранские чиновники категорически опровергли эти утверждения и заявили, что никаких подобных решений не принимали и даже не готовятся к новому раунду переговоров.

По словам собеседников, такие заявления подорвали доверие иранской стороны. В Тегеране отрицательно восприняли, что переговорный процесс фактически выносился в социальные сети и подавался как завершенный, хотя ключевые вопросы оставались открытыми.

Ситуацию дополнительно обострил инцидент в Оманском заливе, где американский эсминец обстрелял и захватил иранское грузовое судно, пытавшееся пройти мимо военно-морской блокады. Это вызвало новую волну возмущения со стороны Ирана и поставило под угрозу хрупкое перемирие.

В окружении Трампа признают: публичные комментарии президента могли повредить щекотливому переговорному процессу. Теперь, приближаясь к завершению двухнедельного перемирия, Белый дом стоит перед выбором — согласиться на компромиссное соглашение или пойти по пути дальнейшей эскалации конфликта.

