Трамп считает Украину проигравшей после разговора с Путиным
Трамп считает Украину проигравшей после разговора с Путиным

«Соглашение было возможно давно»: Трамп рассказал о деталях разговора с российским диктатором

29 апреля 2026, 21:40
Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп сделал ряд резонансных заявлений после переговоров с Владимиром Путиным. Глава Белого дома убежден, что реальное положение дел на фронте отличается от того, что освещают медиа, и заявил о критическом положении ВСУ.

"Украина, в военном плане, потерпела поражение. Вы бы не узнали этого, читая фейковые новости", — подчеркнул Трамп в своем обращении.

По словам американского лидера, российский диктатор во время разговора акцентировал внимание на "содержании стратегической инициативы" оккупационными войсками и жаловался на атаки со стороны Украины, которые он называет "террористическими". Трамп добавил, что хозяин Кремля якобы давно был готов к договоренностям, однако некоторые люди усложнили ему заключение соглашения.

Важным моментом разговора стало распределение геополитических приоритетов. Путин предлагал Соединенным Штатам содействие в урегулировании ситуации вокруг Ирана, но Трамп выдвинул встречное условие:

"Я ответил, что сначала хотел бы завершить войну между РФ и Украиной".

Кроме того, глава Белого дома выступил с инициативой по временному прекращению боевых действий.

"Я предложил Путину небольшое прекращение огня; думаю, он мог бы это сделать. Он уже объявил это? Думаю, что Путин хотел бы найти решение по Украине, это хорошо", — отметил Трамп.

Интересно, что это заявление прозвучало на фоне слов помощника российского диктатора Юрия Ушакова , ранее подтвердившего готовность РФ ввести перемирие на период майских праздников (9 мая). Трамп выразил надежду, что окончательное решение о прекращении конфликта удастся выйти в ближайшее время.



