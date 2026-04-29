Недилько Ксения
Президент США Дональд Трамп сделал ряд резонансных заявлений после переговоров с Владимиром Путиным. Глава Белого дома убежден, что реальное положение дел на фронте отличается от того, что освещают медиа, и заявил о критическом положении ВСУ.
По словам американского лидера, российский диктатор во время разговора акцентировал внимание на "содержании стратегической инициативы" оккупационными войсками и жаловался на атаки со стороны Украины, которые он называет "террористическими". Трамп добавил, что хозяин Кремля якобы давно был готов к договоренностям, однако некоторые люди усложнили ему заключение соглашения.
Важным моментом разговора стало распределение геополитических приоритетов. Путин предлагал Соединенным Штатам содействие в урегулировании ситуации вокруг Ирана, но Трамп выдвинул встречное условие:
Кроме того, глава Белого дома выступил с инициативой по временному прекращению боевых действий.
Интересно, что это заявление прозвучало на фоне слов помощника российского диктатора Юрия Ушакова , ранее подтвердившего готовность РФ ввести перемирие на период майских праздников (9 мая). Трамп выразил надежду, что окончательное решение о прекращении конфликта удастся выйти в ближайшее время.