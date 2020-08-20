Трамп считал Украину частью России – Болтон

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Таисия Ерохина
Американский лидер Дональд Трамп долгое время считал, что Украина является частью Российской Федерации. Об этом рассказал бывший советник президента США Джон Болтон в интервью PULS 24.
Так, однажды Трамп спрашивал у советника, являются ли Хельсинки частью России.
"Я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен после Второй мировой войны и почему там до сих пор находятся американские войска, - заявил Болтон. – Такая же проблема была с его отношениями с Украиной. Он думал, что это по сути часть России. И так продолжалось по широкому кругу тем".
Однако Болтон добавил, что каждый американский президент занимает должность, не имея обширных всесторонних знаний о геополитике и других ожидающих его темах.
"Хорошие американские президенты, которые оставляют свой след в истории, понимают это и стараются как можно быстрее заполнить пробелы в знаниях. Но Трамп не был заинтересован в восполнении пробелов в своих знаниях. Потому что он считал важным то, что он думает о людях. Будь то канцлер Германии Меркель или диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын. Он думал, что его инстинкт подсказывает ему правильное решение", - поделился Болтон.
Ранее сообщалось, что Трамп впервые прокомментировал события в Беларуси.
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