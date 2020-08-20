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Трамп считал Украину частью России – Болтон

Бывший советник президента США Джон Болтон поделился откровениями о Дональде Трампе

сегодня, 12:15
Автор:

Таисия Ерохина

Американский лидер Дональд Трамп долгое время считал, что Украина является частью Российской Федерации. Об этом рассказал бывший советник президента США Джон Болтон в интервью PULS 24.

Так, однажды Трамп спрашивал у советника, являются ли Хельсинки частью России.

Трамп считал Украину частью России – Болтон

"Я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен после Второй мировой войны и почему там до сих пор находятся американские войска, - заявил Болтон. – Такая же проблема была с его отношениями с Украиной. Он думал, что это по сути часть России. И так продолжалось по широкому кругу тем".

Однако Болтон добавил, что каждый американский президент занимает должность, не имея обширных всесторонних знаний о геополитике и других ожидающих его темах.

"Хорошие американские президенты, которые оставляют свой след в истории, понимают это и стараются как можно быстрее заполнить пробелы в знаниях. Но Трамп не был заинтересован в восполнении пробелов в своих знаниях. Потому что он считал важным то, что он думает о людях. Будь то канцлер Германии Меркель или диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын. Он думал, что его инстинкт подсказывает ему правильное решение", - поделился Болтон.

Ранее сообщалось, что Трамп впервые прокомментировал события в Беларуси.


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