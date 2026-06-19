Трамп зробив гучну заяву про Іран і попередив світ про нову катастрофу

Президент США Дональд Трамп заявив, що досягнуту між Вашингтоном і Тегераном угоду можна розцінювати як фактичну капітуляцію Ірану. Таку думку висловив американський лідер в інтерв'ю Axios, коментуючи підсумки напруженого протистояння між двома країнами.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами глави Білого дому, рішення про підписання меморандуму було продиктовано не лише військовими, а й економічними міркуваннями. Трамп підкреслив, що його адміністрація прагнула уникнути сценарію, який міг би спровокувати масштабну світову кризу.

Американський президент категорично відкинув припущення, що конфлікт продемонстрував обмеження його впливу. Відповідаючи на запитання про межі власної влади, він заявив, що поки не зіткнувся із ситуацією, яка б змусила його відчути такі обмеження.

Трамп також запевнив, що Сполучені Штати досягли повної військової переваги над Іраном. Як доказ він навів організовану Вашингтоном морську блокаду, яка, за його словами, практично паралізувала рух суден у регіоні.

При цьому президент США визнав, що подальша ескалація могла мати вкрай тяжкі наслідки. Він зазначив, що продовження масованих ударів по іранських об'єктах могло призвести до закриття Ормузької протоки – ключової артерії світової торгівлі нафтою.

На думку Трампа, такий сценарій викликав би серйозний енергетичний шок і спровокував глобальну рецесію. Саме тому Білий дім зробив ставку на політичне врегулювання замість затяжної воєнної кампанії.

Як зазначають джерела Axios, президент США у закритих розмовах також висловлював стурбованість станом світового нафтового ринку. В адміністрації побоювалися, що блокування поставок через Ормузьку протоку здатне спровокувати дефіцит сировини та нову міжнародну економічну кризу.

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