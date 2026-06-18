Трамп все же решился: США сделали шаг, который может изменить баланс на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты официально прекратили морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов, открыв новый этап в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Соответствующее решение было принято по распоряжению президента США Дональда Трампа и уже вступило в силу.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

О прекращении ограничительных мер сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Согласно заявлению, американские военные больше не будут препятствовать проходу гражданских и грузовых судов через акватории Аравийского и Оманского заливов в направлении иранских портов или из них.

Фактически речь идет о завершении одного из наиболее чувствительных элементов противостояния между двумя странами. Морские ограничения существенно влияли на логистику и торговлю Ирана, а также оставались одним из инструментов давления на Тегеран в рамках более широкой политики безопасности США в регионе.

Однако решение не означает полного ухода американского военного присутствия. В CENTCOM подчеркнули, что военно-морские силы США продолжат находиться в стратегически важной зоне. Их задачей станет наблюдение за выполнением достигнутых договоренностей и контроль за соблюдением условий соглашения, заключенного между сторонами.

Эксперты отмечают, что отмена блокады может способствовать восстановлению торговых потоков и снижению напряженности на энергетических рынках. Особое значение это имеет для транспортировки нефти и газа через регион, который остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами.

Вместе с тем аналитики предупреждают, что ситуация остается хрупкой. Несмотря на смягчение ограничений, между США и Ираном сохраняются серьезные разногласия по вопросам безопасности, санкционной политики и регионального влияния. Поэтому присутствие американских военных кораблей в регионе рассматривается как сигнал о том, что Вашингтон готов оперативно реагировать на возможные нарушения достигнутых договоренностей.

Таким образом, Белый дом делает ставку на дипломатическое урегулирование, сохраняя при этом рычаги контроля над одной из самых чувствительных точек мировой геополитики.

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