Трамп зробив гучну заяву про Іран: США були готові до найбільшого удару з часів Другої світової

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон перебував за крок від проведення наймасштабнішої військової операції з часів закінчення Другої світової війни. За його словами, удар по Ірану було повністю підготовлено, проте в останній момент американська адміністрація відмовилася від реалізації цього сценарію.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Economic Times, глава Білого дому розповів, що причиною скасування операції став прямий контакт із боку представників іранського керівництва. За твердженням Трампа, вони особисто звернулися до нього із проханням відмовитися від атаки та запропонували продовжити переговори.

Американський лідер підкреслив, що США вже протягом останніх місяців завдавали по Ірану вкрай потужних ударів, проте остаточне рішення про найбільшу операцію було переглянуто. За словами Трампа, він віддає перевагу дипломатичному шляху, оскільки не зацікавлений у масовій загибелі людей.

Водночас президент США дав зрозуміти, що зберігає жорстку позицію щодо Тегерана. Він заявив, що Вашингтону доводиться чинити максимальний тиск на іранський режим, однак кінцевою метою залишається досягнення політичної угоди.

Трамп також розкритикував американські ЗМІ, заявивши, що вони ігнорують факт звернення Ірану до Сполучених Штатів. За його словами, представники Тегерана спочатку просили відмовитись від удару, а потім публічно почали заперечувати сам факт таких контактів.

Незважаючи на гучні заяви, президент визнав, що розвиток переговорів залишається невизначеним. Він зазначив, що діалог між сторонами продовжується, проте прогнозувати його результат поки що передчасно.

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