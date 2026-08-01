Трамп сделал громкое заявление об Украине: "Мы можем взять практически всё"

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Украиной о сотрудничестве в сфере редкоземельных полезных ископаемых может стать одной из самых выгодных сделок для Вашингтона. По его словам, документ уже подписан и предоставляет Соединенным Штатам широкие возможности по освоению украинских природных ресурсов. Об этом американский лидер рассказал в интервью Real America's Voice.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома подчеркнул, что США получили доступ к богатым месторождениям, стоимость которых, по его оценке, значительно превышает объем оказанной Украине финансовой и военной помощи.

По словам Трампа, соглашение позволяет американской стороне начать разработку украинских недр практически в любой момент. Он заявил, что Соединенные Штаты смогут получить "почти всё, что захотят", назвав достигнутые договоренности чрезвычайно выгодными для американской экономики.

Глава Белого дома отметил, что Украина обладает значительными запасами редкоземельных элементов, которые сегодня считаются стратегическим сырьем для производства современной электроники, аккумуляторов, высокотехнологичного оборудования, а также продукции оборонной промышленности. Именно поэтому интерес крупнейших мировых держав к этим ресурсам постоянно растет.

Трамп также предположил, что потенциальная стоимость соглашения может превышать 300 миллиардов долларов. По его мнению, это позволит Вашингтону не только компенсировать все расходы, связанные с поддержкой Украины, но и получить существенную экономическую выгоду в будущем.

Заявление американского президента уже вызвало широкий общественный резонанс, поскольку фактически подтверждает, что сотрудничество между Киевом и Вашингтоном выходит далеко за рамки исключительно военной помощи. Теперь одним из ключевых направлений двусторонних отношений становится доступ к стратегическим природным ресурсам Украины, значение которых для мировой экономики продолжает стремительно расти.

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