Трамп сделал громкое заявление перед новой атакой на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран в ближайшее время может испытать "очень серьезный удар" со стороны США и Израиля. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам Трампа, Иран якобы уже потерпел "сокрушительное поражение" и был вынужден извиняться перед соседними государствами Ближнего Востока, пообещав больше не совершать атак против них.

Президент США утверждает, что подобная позиция Тегерана стала результатом жестких действий Вашингтона и Иерусалима.

"Иран, потерпев сокрушительное поражение, извинился и капитулировал перед своими соседями на Ближнем Востоке, пообещав больше не стрелять по ним. Это произошло только из-за безжалостных атак США и Израиля", — написал американский президент.

Трамп также заявил, что, по его мнению, это первый случай за тысячи лет, когда Иран проиграл противостояние государствам региона. В своем заявлении он подверг резкой критике Тегеран, назвав его бывшим "хулиганом Ближнего Востока", который теперь превратился в "неудачника региона".

Кроме того, глава Белого дома фактически анонсировал новый удар по Ирану. По его словам, из-за "плохого поведения" Тегерана в Вашингтоне рассматривают возможность нанесения еще более мощных атак.

Президент США также предупредил, что под удар могут попасть территории и объекты, ранее не считавшиеся целями. В то же время, деталей относительно возможных военных операций или сроков их проведения он не раскрыл.

Заявление Трампа прозвучало на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке и серии ударов между Ираном и его противниками в регионе.

