logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп зробив гучну заяву перед новою атакою на Іран
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп зробив гучну заяву перед новою атакою на Іран

Президент США попередив про можливий масштабний удар США та Ізраїлю й заявив, що Тегеран уже «капітулював перед сусідами»

7 березня 2026, 14:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран найближчим часом може зазнати "дуже серйозного удару" з боку США та Ізраїлю. Відповідний допис американський лідер опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп зробив гучну заяву перед новою атакою на Іран

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами Трампа, Іран нібито вже зазнав "нищівної поразки" та був змушений вибачатися перед сусідніми державами Близького Сходу, пообіцявши більше не здійснювати атак проти них. 

Президент США стверджує, що така позиція Тегерана стала результатом жорстких дій Вашингтона та Єрусалима.

"Іран, зазнавши нищівної поразки, вибачився та капітулював перед своїми сусідами на Близькому Сході, пообіцявши більше не стріляти по них. Це сталося лише через безжальні атаки США та Ізраїлю", — написав американський президент.

Трамп також заявив, що, на його думку, це перший випадок за тисячі років, коли Іран програв протистояння державам регіону. У своїй заяві він різко розкритикував Тегеран, назвавши його колишнім "хуліганом Близького Сходу", який тепер перетворився на "невдаху регіону".

Окрім цього, глава Білого дому фактично анонсував новий удар по Ірану. За його словами, через "погану поведінку" Тегерана у Вашингтоні розглядають можливість завдання ще більш потужних атак.

Президент США також попередив, що під удар можуть потрапити території та об’єкти, які раніше не вважалися цілями. Водночас деталей щодо можливих військових операцій або термінів їх проведення він не розкрив.

Заява Трампа прозвучала на тлі різкого загострення ситуації на Близькому Сході та серії ударів між Іраном і його противниками в регіоні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Іран припинить атакувати сусідні країни, якщо не буде ударів із їхньої території. Відповідну заяву зробив президент Ірану Масуд Пезешкіан.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116187586876366061
Теги:

Новини

Всі новини