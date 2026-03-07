Іран припинить удари по сусідніх країнах: влада назвала свою умову

Іран припинить атакувати сусідні країни, якщо не буде ударів із їхньої території. Відповідну заяву зробив президент Ірану Масуд Пезешкіан.

Масуд Пезешкіан. Фото: з відкритих джерел

"Тимчасова керівна рада вчора вирішила, що Іран більше не атакуватиме сусідні країни або запускатиме ракети, якщо тільки з цих країн не будуть скоєні напади на Іран, — сказав президент.

Пезешкіан також вибачився перед сусідніми країнами за удари, завдані за останній тиждень.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп висловлював серйозний інтерес до ідеї розміщення американських військ на території Ірану. При цьому важливо звернути увагу на нюанс – йшлося не про наземне вторгнення, а про контингент для конкретних завдань. Про це йдеться у публікації телеканалу NBC News.

Посилаючись на джерела ЗМІ, Трамп порушував це питання з помічниками та представниками Республіканської партії, викладаючи при цьому своє бачення повоєнного Ірану. У його уявленні йшлося про те, що іранські запаси урану будуть у безпеці, а США та новий іранський режим співпрацюватимуть у видобутку нафти аналогічно тому, як це відбувається між США та Венесуелою.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп повністю поінформований про контакти між Росією та Іраном на тлі повідомлень про можливу передачу Москвою розвідданих Тегерану. Про це заявив міністр оборони США Піт Хегсет в інтерв'ю телеканалу CBS News.

За словами глави Пентагону, американська адміністрація уважно відстежує будь-які канали взаємодії між Москвою та Тегераном, особливо якщо вони можуть загрожувати американським військовим на Близькому Сході.



