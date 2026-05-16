Трамп зробив гучну заяву щодо Тайваню: у Пекіні домоглися головного сигналу від США

Президент США Дональд Трамп після переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні зробив заяву, яка вже викликала резонанс навколо майбутнього Тайваню. Глава Білого дому наголосив, що не підтримує офіційного проголошення незалежності острова і має намір уникнути прямого конфлікту з Китаєм.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Виступаючи перед журналістами після завершення дводенного саміту, Трамп заявив, що не хоче ескалації навколо Тайваню та вважає загрозу війни вкрай небезпечною. За його словами, США не прагнуть військового зіткнення з КНР і зацікавлені у стабілізації відносин з Пекіном.

"Я не хочу, щоб хтось проголошував незалежність", — наголосив американський президент, коментуючи майбутнє Тайваню.

Трамп запевнив, що офіційна політика Вашингтона залишається незмінною. США продовжують підтримувати Тайбей та зобов'язані забезпечувати острів засобами самооборони, проте формально не визнають його незалежною державою.

Американський лідер також визнав, що тема Тайваню стала однією з найнапруженіших під час переговорів із Сі Цзіньпіном. За словами Трампа, китайський лідер дуже жорстко реагував на будь-які розмови про незалежність острова. У китайських державних ЗМІ після зустрічі повідомили, що Сі назвав тайванське питання "найчутливішою темою" у відносинах між двома наддержавами та попередив про ризик масштабного конфлікту у разі помилок з боку Вашингтона.

Незважаючи на жорстку риторику Пекіна, Трамп заявив, що не вірить у ймовірність війни між США та Китаєм через Тайвань. Він зазначив, що Сі Цзіньпін нібито також не зацікавлений у військовому сценарії.

На тлі цих заяв особливу увагу привернуло питання американського постачання зброї Тайваню. Наприкінці 2025 року адміністрація Трампа схвалила продаж острову озброєнь на 11 мільярдів доларів, включаючи сучасні ракетні комплекси. Це рішення тоді викликало різке невдоволення Пекіна. Наразі Трамп визнав, що ще не вирішив, чи буде угода реалізована в повному обсязі.

Влада Тайваню вже закликала уважно аналізувати сигнали з Вашингтона, наголосивши, що американська військова підтримка залишається ключовим фактором безпеки регіону.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп несподівано погодився із Сі Цзіньпіном: США справді занепадають.



