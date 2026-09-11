Трамп сделал нееобычное заявление перед выборами: что потребовал от американцев

Президент США Дональд Трамп призвал своих сторонников обязательно прийти на избирательные участки 3 ноября. Во время выступления на съезде республиканцев он сделал ставку не только на политические аргументы, но и на необычное предупреждение о последствиях неучастия в голосовании.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп призвал американцев не игнорировать выборы и воспользоваться своим правом голоса. Обращаясь к аудитории, президент заявил, что результат будет зависеть от активности его сторонников.

Свое обращение он сопроводил резкой фразой. Трамп спросил присутствующих, что, по их мнению, произойдет, если они не придут голосовать, а затем заявил: "Вы попадете в ад". После этого президент снова призвал аудиторию принять участие в выборах.

Трамп связал необходимость голосования с политической борьбой против коммунистов. По его словам, именно совместная активность избирателей должна помочь республиканцам добиться победы.

Таким образом, президент фактически превратил призыв к явке в эмоциональное обращение к собственной политической базе. Вместо традиционного напоминания о гражданском долге Трамп использовал максимально жесткую риторику, пытаясь подчеркнуть важность каждого голоса.

Его заявление прозвучало во время выступления перед республиканцами и было ориентировано прежде всего на сторонников партии. Президент дал понять, что рассчитывает на высокую активность электората и считает участие в выборах необходимым условием политической победы.

При этом формулировка о "попадании в ад" стала наиболее резонансной частью выступления. Она сразу вывела обычный призыв прийти на выборы за рамки стандартной политической агитации.

Трамп завершил обращение призывом голосовать и выразил уверенность, что при активном участии его сторонников республиканцы смогут победить.

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