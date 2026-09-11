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Трамп зробив незвичайну заяву перед виборами: що зажадав від американців

Президент США звернувся до прихильників на з'їзді республіканців та попередив їх про наслідки відмови від участі у виборах

11 вересня 2026, 12:22
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп закликав своїх прихильників обов’язково прийти на виборчі дільниці 3 листопада. Під час виступу на з'їзді республіканців він зробив ставку не лише на політичні аргументи, а й на незвичайне попередження про наслідки неучасті у голосуванні.

Трамп зробив незвичайну заяву перед виборами: що зажадав від американців

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трамп закликав американців не ігнорувати вибори та скористатися своїм правом голосу. Звертаючись до аудиторії, президент заявив, що результат залежатиме від активності його прихильників.

Своє звернення він супроводжував різкою фразою. Трамп запитав присутніх, що, на їхню думку, станеться, якщо вони не прийдуть голосувати, а потім заявив: "Ви потрапите до пекла". Після цього президент знову закликав аудиторію взяти участь у виборах.

Трамп пов'язав необхідність голосування із політичною боротьбою проти комуністів. За його словами, саме спільна активність виборців має допомогти республіканцям здобути перемогу.

Таким чином, президент фактично перетворив заклик до явки на емоційне звернення до власної політичної бази. Замість традиційного нагадування про громадянський обов'язок Трамп використав максимально жорстку риторику, намагаючись наголосити на важливості кожного голосу.

Його заява прозвучала під час виступу перед республіканцями та була орієнтована насамперед на прихильників партії. Президент дав зрозуміти, що розраховує на високу активність електорату та вважає участь у виборах необхідною умовою політичної перемоги.

При цьому формулювання про "попадання в пекло" стало найбільш резонансною частиною виступу. Вона одразу вивела звичайний заклик прийти на вибори за межі стандартної політичної агітації.

Трамп завершив звернення закликом голосувати та висловив упевненість, що за активної участі його прихильників республіканці зможуть перемогти.

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Джерело: https://t.me/PresidentDonaldTrumpRU/20835
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