Трамп сделал неоднозначное заявление о выборах: на какую страну нацелился снова

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о своей возможной политической карьере на Ближнем Востоке. Американский лидер сообщил, что серьезно рассматривает вариант участия в выборах на пост главы израильского правительства, аргументируя это своей колоссальной популярностью в этой стране.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Глава Белого дома отметил, что имеет беспрецедентный уровень доверия среди граждан Израиля, что открывает перед ним уникальные электоральные перспективы.
Несмотря на столь громкие намерения, американский президент положительно отозвался о работе действующего руководителя израильского Кабмина, отметив его полную лояльность и эффективность в текущих процессах.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп отреагировал на недавние переговоры между лидером Китая Си Цзиньпином и главой Кремля Владимиром Путиным. Политик положительно оценил сам факт проведения этой встречи, однако не удержался от публичного сравнения масштаба и эстетики мероприятий в КНР с официальными приемами.
Американский лидер подчеркнул, что поддерживает конструктивную коммуникацию с обоими главами государств и назвал их диалог полезным шагом.