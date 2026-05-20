Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Мир США Трамп сделал неоднозначное заявление о выборах: на какую страну нацелился снова
Трамп сделал неоднозначное заявление о выборах: на какую страну нацелился снова

Нетаньяху делает все, что требуют Трамп похвалил лидера Израиля, но намекнул на собственные политические амбиции

20 мая 2026, 17:43
Автор:
Недилько Ксения

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о своей возможной политической карьере на Ближнем Востоке. Американский лидер сообщил, что серьезно рассматривает вариант участия в выборах на пост главы израильского правительства, аргументируя это своей колоссальной популярностью в этой стране.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Глава Белого дома отметил, что имеет беспрецедентный уровень доверия среди граждан Израиля, что открывает перед ним уникальные электоральные перспективы.

"Сейчас у меня 99% в Израиле. Я мог бы баллотироваться на должность премьера, так что, возможно, после этого поеду в Израиль, буду баллотироваться на должность премьер-министра", — поделился своими размышлениями Трамп.

Несмотря на столь громкие намерения, американский президент положительно отозвался о работе действующего руководителя израильского Кабмина, отметив его полную лояльность и эффективность в текущих процессах.

"В то же время Дональд Трамп заявил, что действующий премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и так "делает все, что от него требуют"", — подчеркивается в сообщении со ссылкой на слова лидера США.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент США Дональд Трамп отреагировал на недавние переговоры между лидером Китая Си Цзиньпином и главой Кремля Владимиром Путиным. Политик положительно оценил сам факт проведения этой встречи, однако не удержался от публичного сравнения масштаба и эстетики мероприятий в КНР с официальными приемами.

Американский лидер подчеркнул, что поддерживает конструктивную коммуникацию с обоими главами государств и назвал их диалог полезным шагом.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
