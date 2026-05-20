«Я ладнаю з ними обома»: Трамп оцінив переговори лідерів Китаю та РФ

Президент США Дональд Трамп відреагував на нещодавні переговори між лідером Китаю Сі Цзіньпіном та главою Кремля Володимиром Путіним. Політик позитивно оцінив сам факт проведення цієї зустрічі, проте не втримався від публічного порівняння масштабу та естетики заходів у КНР із власними офіційними прийомами.

Американський лідер підкреслив, що підтримує конструктивну комунікацію з обома очільниками держав, і назвав їхній діалог корисним кроком.

"Я думаю, це добре [що вони зустрілися]. Я ладнаю з ними обома. Але я думаю, це добре", — зауважив Трамп.

Водночас він додав, що уважно стежив за протоколом та візуальним оформленням переговорів у Пекіні, але вважає американську церемонію значно видовищнішою.

"Не знаю, чи була церемонія такою ж блискучою, як моя. Я дивився. Думаю, ми їх превзошли", — резюмував президент США, натякаючи на перевагу американського дипломатичного стилю.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Москва та Пекін зафіксували спільне бачення світового устрою у розлогій декларації, ухваленій за підсумками візиту Володимира Путіна до КНР 19–20 травня 2026 року. Сторони виступили з різкою критикою Заходу, висловивши стурбованість "мілітаризацією США та їхніх союзників", а також посиленням Північноатлантичного альянсу.

Водночас лідери розкритикували військові дії Вашингтона та Тель-Авіва на Близькому Сході, назвавши удари по Ірану протиправними, та закликали нову владу Сирії боротися з тероризмом.



