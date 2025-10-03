logo_ukra

Трамп зробив несподівану заяву: за кого готові воювати США
НОВИНИ

Трамп зробив несподівану заяву: за кого готові воювати США

На тлі напруженості на Близькому Сході та нещодавнього ізраїльського авіаудару по столиці Катару - Досі Трамп ухвалив неординарне рішення

Президент США Дональд Трамп підписав указ про гарантії безпеки Катару, пообіцявши дипломатичну, економічну та військову підтримку союзникові після нещодавнього ізраїльського авіаудару Дохою. Про це йдеться в указі Трампа, який опубліковано на сайті Білого дому.

Трамп зробив несподівану заяву: за кого готові воювати США

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Цим указом американський лідер зобов'язав Сполучені Штати захищати Катар у разі нападу. Документ опубліковано на офіційному сайті Білого дому. Це рішення ухвалене на тлі напруженості на Близькому Сході та нещодавнього ізраїльського авіаудару по столиці Катару — Досі.

Згідно з указом, будь-який збройний напад на територію, суверенітет чи критичну інфраструктуру Катару США розглядатимуть як загрозу власній безпеці.

У разі такого нападу Сполучені Штати Америки вживатимуть усіх законних та відповідних заходів — дипломатичних, економічних і, за потреби, військових — для захисту інтересів", — йдеться в тексті документа.

Як поінформували в адміністрації Білого дому, 1 жовтня Дональд Трамп провів телефонну розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Подробиці не розголошуються, проте катарська сторона зазначила, що обговорювалися зусилля Дохи щодо встановлення перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС.

Міністерство закордонних справ Катару привітало підписання указу, назвавши його "важливим кроком у зміцненні оборонного партнерства двох країн". Уряд наголосив, що рішення Вашингтона посилить співпрацю у сфері безпеки та дипломатії.

Підписання указу відбулося на тлі зростання напруженості: на початку вересня Ізраїль завдав авіаудару столиці Катару. За даними армії Ізраїлю, це була спільна операція із Шин Бет, спрямована проти вищого керівництва ХАМАС.

Офіційно про завдання удару саме по Катару в заяві Ізраїлю не йшлося, проте факт атаки Дохи викликав широкий міжнародний резонанс.

Варто зазначити, що Катар має ключове значення для американської військової присутності в регіоні. Саме тут на авіабазі Аль-Удейд розташована передова оперативна база Центрального командування США — одна з найбільших американських баз за межами країни.

Джерело: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/09/assuring-the-security-of-the-state-of-qatar/
