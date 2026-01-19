Трамп сделал новое громкое заявление об Украине и Гренландии: обвинил Европу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление по Гренландии.

Президент США Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По его словам, Европа должна быть сконцентрирована не на вопросах острова, а на проблеме войны России против Украины. Об этом глава Белого дома сказал в комментарии NBC News.

Американский президент подверг резкой критике лидеров европейских стран, выступающих против присоединения Гренландии к США. Трамп в очередной раз подчеркнул, что остров нужен Америке для "обеспечения национальной безопасности от внешних угроз".

"Европе следует сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, потому что, честно говоря, вы видите, к чему это их привело. Вот на чем Европе нужно сосредоточиться, а не на Гренландии", — отметил президент США.

Трамп также заверил, что введет тарифы для европейских стран, если не удастся достичь соглашения по Гренландии. В то же время, он отказался отвечать, может ли применить силу для захвата Гренландии.

Президент США также прокомментировал заявления о том, что власти Норвегии не влияют на присуждение Нобелевской премии мира, а решение полностью зависит от Нобелевского комитета.

"Норвегия полностью это контролирует, несмотря на то, что они говорят. Они любят говорить, что не имеют к этому никакого отношения, но действительно имеют самое прямое отношение", — добавил Трамп.

Как сообщал портал "Комментарии", канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении убедить Соединенные Штаты уважать суверенитет и территориальную целостность Гренландии и Дании.

По его словам, любые нарушения этих принципов будут иметь серьезные последствия для сотрудничества в рамках НАТО. Мерц признал, что у США есть обоснованные долгосрочные беспокойства по безопасности в Арктике, однако обратил внимание на существенное сокращение американского военного присутствия в регионе. Если раньше там находились более 30 тысяч военных, то сейчас — менее 200. По его мнению, это свидетельствует о том, что реальная оценка угроз со стороны самих США не столь критическая, как это представляется публично.