Трамп сделал новое громкое заявление об Украине и Гренландии: обвинил Европу
Трамп сделал новое громкое заявление об Украине и Гренландии: обвинил Европу

Дональда Трампа спросили, готов ли он применить силу для захвата Гренландии.

19 января 2026, 19:17
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление по Гренландии.

Трамп сделал новое громкое заявление об Украине и Гренландии: обвинил Европу

Президент США Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По его словам, Европа должна быть сконцентрирована не на вопросах острова, а на проблеме войны России против Украины. Об этом глава Белого дома сказал в комментарии NBC News.

Американский президент подверг резкой критике лидеров европейских стран, выступающих против присоединения Гренландии к США. Трамп в очередной раз подчеркнул, что остров нужен Америке для "обеспечения национальной безопасности от внешних угроз".

"Европе следует сосредоточиться на войне между Россией и Украиной, потому что, честно говоря, вы видите, к чему это их привело. Вот на чем Европе нужно сосредоточиться, а не на Гренландии", — отметил президент США.

Трамп также заверил, что введет тарифы для европейских стран, если не удастся достичь соглашения по Гренландии. В то же время, он отказался отвечать, может ли применить силу для захвата Гренландии.

Президент США также прокомментировал заявления о том, что власти Норвегии не влияют на присуждение Нобелевской премии мира, а решение полностью зависит от Нобелевского комитета.

"Норвегия полностью это контролирует, несмотря на то, что они говорят. Они любят говорить, что не имеют к этому никакого отношения, но действительно имеют самое прямое отношение", — добавил Трамп.

Как сообщал портал "Комментарии", канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении убедить Соединенные Штаты уважать суверенитет и территориальную целостность Гренландии и Дании.

По его словам, любые нарушения этих принципов будут иметь серьезные последствия для сотрудничества в рамках НАТО. Мерц признал, что у США есть обоснованные долгосрочные беспокойства по безопасности в Арктике, однако обратил внимание на существенное сокращение американского военного присутствия в регионе. Если раньше там находились более 30 тысяч военных, то сейчас — менее 200. По его мнению, это свидетельствует о том, что реальная оценка угроз со стороны самих США не столь критическая, как это представляется публично.



Источник: https://www.nbcnews.com/politics/trump-administration/trump-greenland-use-of-force-nobel-norway-europe-tariffs-ukraine-rcna254786
