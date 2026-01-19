Трамп зробив нову гучну заяву про Україні та Гренландію: звинуватив Європу

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив чергову гучну заяву щодо Гренландії.

Президент США Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За його словами, Європа має бути концентруватися не на питаннях острова, а на проблемі війни Росії проти України. Про це глава Білого дому сказав у коментарі NBC News.

Американський президент різко розкритикував лідерів європейських країн, які виступають проти приєднання Гренландії до США. Трамп вкотре наголосив, що острів потрібен Америці для "забезпечення національної безпеки від зовнішніх загроз".

"Європі слід зосередитися на війні між Росією та Україною, тому що, відверто кажучи, ви бачите, до чого це їх привело. Ось на чому Європі потрібно зосередитися, а не на Гренландії", — зазначив президент США.

Трамп також запевнив, що запровадить тарифи для європейських країн, якщо не вдасться досягти угоди щодо Гренландії. Водночас він відмовився відповідати, чи може застосувати силу для захоплення Гренландії.

Президент США також прокоментував заяви про те, що влада Норвегії не впливає на присудження Нобелівської премії миру, а рішення повністю залежить від Нобелівського комітету.

"Норвегія повністю це контролює, незважаючи на те, що вони кажуть. Вони люблять говорити, що не мають до цього жодного стосунку, але насправді мають найпряміший стосунок", — додав Трамп.

Як повідомляв портал "Коментарі", канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про намір переконати Сполучені Штати поважати суверенітет і територіальну цілісність Гренландії та Данії.

За його словами, будь-які порушення цих принципів матимуть серйозні наслідки для співпраці в межах НАТО. Мерц визнав, що США мають обґрунтовані довгострокові занепокоєння щодо безпеки в Арктиці, однак звернув увагу на суттєве скорочення американської військової присутності в регіоні. Якщо раніше там перебували понад 30 тисяч військових, то нині — менше 200. На його думку, це свідчить про те, що реальна оцінка загроз з боку самих США не є настільки критичною, як це подається публічно.