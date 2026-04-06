logo

BTC/USD

69174

ETH/USD

2130.19

USD/UAH

43.65

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Трамп сделал новое заявление о НАТО, вспомнив о Путине
НОВОСТИ

Трамп сделал новое заявление о НАТО, вспомнив о Путине

Глава Белого дома вновь назвал НАТО "бумажным тигром"

6 апреля 2026, 07:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что он на самом деле устроил проверку НАТО, когда обращался к союзникам с призывом присоединиться к военной операции против Ирана. Об этом рассказала ведущая ABC News Рэйчел Скотт в соцсети Х, ссылаясь на интервью с главой Белого дома.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Это был тест для НАТО. Мне они не были нужны, но я хотел их проверить", – заявил Дональд Трамп.

Глава Белого дома добавил, что он даже не пытался уговаривать альянс, когда услышал отказ.

"Я сказал: "Было бы замечательно, если бы вы присоединились". А они ответили: "Ну, мы не можем этого сделать". Я сказал: "О, ничего страшного". Я даже не пытался их убеждать. Они, наверное, сказали: "О, он ужасный продавец". Потому что все, что я сказал, это: "Было бы замечательно, если бы вы приняли участие", – высказался Дональд Трамп.

Глава Белого дома вновь назвал НАТО "бумажным тигром" и высказал мнение, что российский президент Владимир Путин совсем не боится альянса.

"Я делал это как испытание. Мне это не было нужно, так? Они – бумажный тигр. Бумажный тигр. У них нет кораблей. У них нет ничего, и Путин их абсолютно не боится", – добавил президент США.

Читайте также на портале "Комментарии" — заявления Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО уже не выглядят как эмоции или переговорная тактика. Они постепенно оформляются в политическую позицию, поддерживаемую часть американского истеблишмента. Это становится новой реальностью, к которой Европа вынуждена адаптироваться. При этом посол Украины при НАТО Елена Гетьманчук в комментарии Politico заявила, что возможный выход США из НАТО, о котором все чаще говорит Дональд Трамп, может не разрушить Альянс, а наоборот, дать ему новый импульс. Более того, подобная турбулентность способна открыть дополнительные возможности для интеграции Украины. Действительно ли выход США из НАТО может увеличить шансы вступления Украины в блок? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/rachelvscott/status/2040821802612507124
Теги:

Новости

Все новости