Трамп сделал новое заявление о НАТО, вспомнив о Путине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что он на самом деле устроил проверку НАТО, когда обращался к союзникам с призывом присоединиться к военной операции против Ирана. Об этом рассказала ведущая ABC News Рэйчел Скотт в соцсети Х, ссылаясь на интервью с главой Белого дома.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Глава Белого дома добавил, что он даже не пытался уговаривать альянс, когда услышал отказ.
Глава Белого дома вновь назвал НАТО "бумажным тигром" и высказал мнение, что российский президент Владимир Путин совсем не боится альянса.
заявления Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО уже не выглядят как эмоции или переговорная тактика. Они постепенно оформляются в политическую позицию, поддерживаемую часть американского истеблишмента. Это становится новой реальностью, к которой Европа вынуждена адаптироваться. При этом посол Украины при НАТО Елена Гетьманчук в комментарии Politico заявила, что возможный выход США из НАТО, о котором все чаще говорит Дональд Трамп, может не разрушить Альянс, а наоборот, дать ему новый импульс. Более того, подобная турбулентность способна открыть дополнительные возможности для интеграции Украины. Действительно ли выход США из НАТО может увеличить шансы вступления Украины в блок? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.