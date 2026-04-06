Трамп сделал новое заявление о НАТО, вспомнив о Путине

Президент США Дональд Трамп заявил, что он на самом деле устроил проверку НАТО, когда обращался к союзникам с призывом присоединиться к военной операции против Ирана. Об этом рассказала ведущая ABC News Рэйчел Скотт в соцсети Х, ссылаясь на интервью с главой Белого дома.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Это был тест для НАТО. Мне они не были нужны, но я хотел их проверить", – заявил Дональд Трамп.

Глава Белого дома добавил, что он даже не пытался уговаривать альянс, когда услышал отказ.

"Я сказал: "Было бы замечательно, если бы вы присоединились". А они ответили: "Ну, мы не можем этого сделать". Я сказал: "О, ничего страшного". Я даже не пытался их убеждать. Они, наверное, сказали: "О, он ужасный продавец". Потому что все, что я сказал, это: "Было бы замечательно, если бы вы приняли участие", – высказался Дональд Трамп.

Глава Белого дома вновь назвал НАТО "бумажным тигром" и высказал мнение, что российский президент Владимир Путин совсем не боится альянса.

"Я делал это как испытание. Мне это не было нужно, так? Они – бумажный тигр. Бумажный тигр. У них нет кораблей. У них нет ничего, и Путин их абсолютно не боится", – добавил президент США.

