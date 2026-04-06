Трамп зробив нову заяву про НАТО, згадавши Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що він справді влаштував перевірку НАТО, коли звертався до союзників із закликом приєднатися до військової операції проти Ірану. Про це розповіла провідна ABC News Рейчел Скотт у соцмережі Х, посилаючись на інтерв'ю з головою Білого дому.

"Це був тест для НАТО. Мені вони не були потрібні, але я хотів їх перевірити", – заявив Дональд Трамп.

Глава Білого дому додав, що він навіть не намагався вмовляти альянс, коли почув відмову.

Я сказав: "Було б чудово, якби ви приєдналися". А вони відповіли: "Ну, ми не можемо цього зробити". Я сказав: "О, нічого страшного". Я навіть не намагався їх переконувати. Вони, напевно, сказали: "О, він жахливий продавець". Дональд Трамп.

Глава Білого дому знову назвав НАТО "паперовим тигром" та висловив думку, що російський президент Володимир Путін зовсім не боїться альянсу.

"Я робив це як випробування. Мені це не було потрібно, так? Вони – паперовий тигр. Паперовий тигр. Вони не мають кораблів. У них немає нічого, і Путін їх абсолютно не боїться", – додав президент США.

