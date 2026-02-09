Трамп сделал новое заявление о важной встрече с Си

Президент США Дональд Трамп анонсировал приезд в США китайского лидера Си Цзиньпина ближе к концу года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "AFP".

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Да, он (Си, – ред.) приедет в Белый дом – ближе к концу года. Это две самые мощные страны в мире, и у нас очень хорошие отношения", – отметил глава Белого дома.

СМИ отмечает, что это заявление Трамп сделал 4 февраля. В тот же день Трамп и Си провели телефонный разговор о торговле, Тайване, войне России против Украины и ситуации в Иране.

Ожидается, что президент США посетит Китай в апреле, а затем Си посетит Соединенные Штаты.

Читайте также на портале "Комментарии" — масштабные кадровые чистки в высшем военном руководстве Китая могут быть связаны с растущим недоверием и опасениями лидера КНР Си Цзиньпина. К такому выводу пришли аналитики американской разведки, сообщает The New York Times.

Также издание "Комментарии" сообщало — Великобритания и Китай заявили о возобновлении и перезапуске двусторонних отношений после переговоров между премьер-министром Киром Стармером и главой КНР Си Цзиньпином.

Стороны договорились активизировать сотрудничество в сфере торговли, инвестиций и технологического развития, сообщает "Радио Свобоода". В рамках визита в Пекин Кир Стармер провел встречу с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном и подписал пакет соглашений о партнерстве.

После переговоров правительство Великобритании сообщило, что Китай вводит безвизовый режим для граждан Британии с биометрическими паспортами на пребывание до 30 дней.



