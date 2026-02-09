logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп сделал новое заявление о важной встрече с Си
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп сделал новое заявление о важной встрече с Си

Трамп ждет китайского лидера в США

9 февраля 2026, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп анонсировал приезд в США китайского лидера Си Цзиньпина ближе к концу года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "AFP".

Трамп сделал новое заявление о важной встрече с Си

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Да, он (Си, – ред.) приедет в Белый дом – ближе к концу года. Это две самые мощные страны в мире, и у нас очень хорошие отношения", – отметил глава Белого дома.

СМИ отмечает, что это заявление Трамп сделал 4 февраля. В тот же день Трамп и Си провели телефонный разговор о торговле, Тайване, войне России против Украины и ситуации в Иране.

Ожидается, что президент США посетит Китай в апреле, а затем Си посетит Соединенные Штаты.

Читайте также на портале "Комментарии" — масштабные кадровые чистки в высшем военном руководстве Китая могут быть связаны с растущим недоверием и опасениями лидера КНР Си Цзиньпина. К такому выводу пришли аналитики американской разведки, сообщает The New York Times.

Также издание "Комментарии" сообщало — Великобритания и Китай заявили о возобновлении и перезапуске двусторонних отношений после переговоров между премьер-министром Киром Стармером и главой КНР Си Цзиньпином.

Стороны договорились активизировать сотрудничество в сфере торговли, инвестиций и технологического развития, сообщает "Радио Свобоода". В рамках визита в Пекин Кир Стармер провел встречу с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном и подписал пакет соглашений о партнерстве. 

После переговоров правительство Великобритании сообщило, что Китай вводит безвизовый режим для граждан Британии с биометрическими паспортами на пребывание до 30 дней.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости