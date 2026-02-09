Трамп сделал новое заявление о важной встрече с Си

Рубрики
Президент США Дональд Трамп анонсировал приезд в США китайского лидера Си Цзиньпина ближе к концу года. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "AFP".
Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, что это заявление Трамп сделал 4 февраля. В тот же день Трамп и Си провели телефонный разговор о торговле, Тайване, войне России против Украины и ситуации в Иране.
Ожидается, что президент США посетит Китай в апреле, а затем Си посетит Соединенные Штаты.
После переговоров правительство Великобритании сообщило, что Китай вводит безвизовый режим для граждан Британии с биометрическими паспортами на пребывание до 30 дней.