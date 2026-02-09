Трамп зробив нову заяву про важливу зустріч із Сі

Президент США Дональд Трамп анонсував приїзд до США китайського лідера Сі Цзіньпіна ближче до кінця року. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "AFP".

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

"Так, він (Сі, – ред.) приїде до Білого дому – ближче до кінця року. Це дві найпотужніші країни у світі, і у нас дуже добрі стосунки", – зазначив голова Білого дому.

ЗМІ зазначає, що цю заяву Трамп зробив 4 лютого. Того ж дня Трамп і Сі провели телефонну розмову про торгівлю, Тайваню, війну Росії проти України та ситуацію в Ірані.

Очікується, що президент США відвідає Китай у квітні, а потім Сі відвідає Сполучені Штати.

