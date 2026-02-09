logo_ukra

Трамп зробив нову заяву про важливу зустріч із Сі
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп зробив нову заяву про важливу зустріч із Сі

Трамп чекає на китайського лідера в США

9 лютого 2026, 11:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп анонсував приїзд до США китайського лідера Сі Цзіньпіна ближче до кінця року. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "AFP".

Трамп зробив нову заяву про важливу зустріч із Сі

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

"Так, він (Сі, – ред.) приїде до Білого дому – ближче до кінця року. Це дві найпотужніші країни у світі, і у нас дуже добрі стосунки", – зазначив голова Білого дому.

ЗМІ зазначає, що цю заяву Трамп зробив 4 лютого. Того ж дня Трамп і Сі провели телефонну розмову про торгівлю, Тайваню, війну Росії проти України та ситуацію в Ірані.

Очікується, що президент США відвідає Китай у квітні, а потім Сі відвідає Сполучені Штати.

Читайте також на порталі "Коментарі" — масштабні кадрові чистки у вищому військовому керівництві Китаю можуть бути пов'язані з недовірою та побоюваннями лідера КНР Сі Цзіньпіна. Такого висновку дійшли аналітики американської розвідки, повідомляє The New York Times.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Великобританія та Китай заявили про поновлення та перезапуск двосторонніх відносин після переговорів між прем'єр-міністром Кіром Стармером та головою КНР Сі Цзіньпіном.

Сторони домовилися активізувати співпрацю у сфері торгівлі, інвестицій та технологічного розвитку, повідомляє "Радіо Свобоода". У рамках візиту до Пекіна Кір Стармер провів зустріч із прем'єром Державної ради Китаю Лі Цяном та підписав пакет угод про партнерство.

Після переговорів уряд Великобританії повідомив, що Китай запроваджує безвізовий режим для громадян Британії із біометричними паспортами на перебування до 30 днів.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
