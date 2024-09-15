Трамп сделал новое заявление о войне в Украине и снова дал обещание

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп снова заявил, что в случае его повторного избрания он сможет урегулировать войну в Украине. Об этом Трамп сказал во время обращения к участникам 20-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Трамп выразил уверенность, что конфликт можно разрешить "с помощью силы и мудрости". Он отметил, что хорошо знает как президента России Владимира Путина, так и президента Украины Владимира Зеленского, и считает, что этот вопрос нуждается в немедленном урегулировании.

"Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю президента Зеленского, и я думаю, что это урегулирование нужно сделать, и мы должны сделать это, и сделать это посредством силы и мудрости", – сказал Трамп.

Также он заявил, что будь он президентом, то войны между Россией и Украиной "никогда бы не произошло". Трамп указал на важность предстоящих выборов в США, отметив, что результаты голосования могут оказать существенное влияние на ход этой войны.

"Через 53 дня у нас выборы. Они многое изменят, в том числе и по этой войне", – подытожил кандидат от Республиканской партии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп хотел выйти из НАТО во время своего президентства. Вскоре покинувший свой пост генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что сложным днем во время пребывания на его посту было 12 июля 2018 года, ведь тогдашний президент США Дональд Трамп всерьез рассматривал возможность выхода из НАТО.

По его словам, Трамп выразил категорическое несогласие с тем, что ряд союзников тратили недостаточно средств на оборону. Столтенбнерг рассказал, что у него тогда состоялся непродолжительный разговор с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель. В результате было принято решение прервать встречу.

